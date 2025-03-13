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送金鏟子「緊產子」 中市議員謝志忠送出助孕成功率100%
民間習俗傳出送人金鏟子，代表「緊產子」，有助孕效果，台中市議員謝志忠說他每次參加動土典禮都將金鏟子帶回，再送給有緣人，他送出金鏟子祝對方產子成功率100%，印象中還沒有失敗的。
謝志忠在臉書PO文說，金鏟子─緊產子，可帶來好運，因為鏟子等於產子，添上一個「金」字就有「緊產子」的意思；他每次參加動土典禮，都會習慣的把自己使用的鏟子，帶回來送給有緣人，希望能夠幫忙圓夢，「目前成功率，應該是100%，印象中還沒有失敗的」。
謝志中表示，這不是醫學，也不是科學，就是一分心意，一分祝福，金鏟子PO文引起熱烈回響，他的林姓助理回應，自己收到議員送的一把鏟子，生下三胞胎，臉書留言內容中，立刻有人預約要金鏟子，有人要送媳婦，也要人說給兒子。
立法院副院長江啟臣辦公室發言人王昱翔日前婚禮，江啟臣、台中市長盧秀燕和鎮瀾宮董事長顏清標上台致詞，都祝這對新人早生貴子，身為老板的江啟臣，更送新郎一把動土用的金鏟子，祝福化為實際行動。
開工動土典禮，政府首長、來賓動土使用的金鏟子很搶手，想生子或想金子的人都來拿，民間習俗，拿到這種金鏟子，諧音「緊產子」，拿金鏟子放在家中床底下，有助孕效果，但也有人試過後說沒效果；近年來沒有要助孕的民眾也會搶金鏟子，因為據傳拿金鏟子回家放，希望「鏟金子」助財運。
政府或民間單位辦動土典禮時，主辦方會準備大鏟子和小鏟子，動土後民代和來賓可拿走自己手中的金鏟子，金鏟子成為民代送選民的最好禮物，如果有首長親筆簽名更搶手，台中市長盧秀燕曾在動土典禮過程中，儀式剛結束，就有民代立即拿著金鏟子請盧秀燕簽名，市府現在請廠商準備的金鏟子，先印上市長和局處長名字，避免現場又出現搶簽名現象。
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