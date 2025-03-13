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國際自由車環台公路賽「浪漫台三線站」18日登場 警籲配合交通管制

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2025國際自由車環台公路大賽-浪漫台三線站3月18日舉行，東勢警分局呼籲用路人配合交通管制措施。圖／警方提供
2025國際自由車環台公路大賽-浪漫台三線站3月18日舉行，東勢警分局呼籲用路人配合交通管制措施。圖／警方提供

2025國際自由車環台公路大賽將有來自全球30個國家頂級職業車隊及知名職業明星選手約200位參賽，全台共分5站，第3站浪漫台三線站3月18日由新竹縣出發，預計中午12時至2時途經台中市東勢、石岡等2區，東勢警分局將派員在各路口交通管制、淨空車輛，競賽車輛經過再開放其他車輛通過。

東勢警分局規劃相關交通管制措施，提醒用路人在比賽期間儘量避開行駛比賽路段：

一、競賽車隊預計中午1時20分，由卓蘭大橋縣市交界進入台中市，續沿台三線（東蘭路→右轉新豐街→過東勢大橋→接豐勢路）至終點石岡旅客服務中心。

二、交通管制路段、時間：

(1)、台3線149K+500（卓蘭大橋）至台3線162K+400（石岡區豐勢路與明德路北端）以及石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）：

禁止砂石車通行，管制時間3月17日至3月18日全日。

(2)、台3線（卓蘭大橋至東勢大橋北端）：

階段性移動管制，管制時間3月18日中午1時至2時30分。

(3)、台3線157K+920（東勢大橋北端）至台3線162K+400（石岡區豐勢路與明德路北端）：

南向車道禁止車輛通行、北向內側車道調撥供南向通行。管制時間3月18日中午1時至2時30分。

(4)、石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）：

禁止車輛通行（警備車、消防車、救護車等除外）。管制時間3月18日上午11時30分至晚上6時30分。

(5)、石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）：

道路兩側禁止停車（含停車格）。管制時間3月18日上午8時30分至晚上6時30分。

東勢警分局表示，該活動為國際性大型比賽，參賽選手均具國際級水準，車速極快，請用路人改道（時）行駛，欲往卓蘭方向民眾，可沿東崎路經白布帆大橋轉進；如無法提前避開而須經過比賽路段，為確保行車安全，請確實遵行警方管制，耐心等候車隊通過，一起為選手加油。

交通管制 台三線 台中市 自由車

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