彰化員林設通學步道 植樹節砍樹挨批

植樹節卻砍樹！彰化縣員林市崇實高工圍牆外行道樹又被砍，民眾質疑「那些樹是做了什麼傷天害理的事嗎，為什麼又被砍？」員林市公所表示，因居民反映路樹根系影響通行，趁目前進行步道工程一併移植。

前年因民眾反映路樹影響通行，三和里長砍了崇實高工旁林森路25株鳳凰木、黑板樹及樟木等，惹來眾怒，里長自掏腰包15萬多元補植12株光臘樹，但林森路的這批光臘樹，最近連同榕樹、黑板樹等共16株又要被移植了。

民眾在臉書「員林人大小事」質疑「那些樹是做了什麼傷天害理的事嗎，為什麼又被砍了？」引發網友熱議，有人說「員林都快沒樹了」「為了工程不惜砍掉前人種植樹蔭造福鄉民，各單位還在辦植樹節，真是諷刺」。但也有居民反映「那裡我常走，樹根太淺，行人一不小心就可能被絆倒」。

員林公所表示，獲民眾和校方反映，人行道的行道樹根系影響通行、大量樹葉製造髒亂，所以進行通學步道工程時將會移除或移植共16株光臘樹、榕樹、黑板樹到八卦山的自行車園區。

不過另有民眾指出，現場看到樹木直接被砍斷，根本不是移植，尤其大榕樹齡數十年，沒影響通行，現在竟要直接砍掉？即使移植，若沒做好根系處理，榕樹也活不了，直批作法太粗糙。

公所表示，通學步道寬需1.5公尺以上，方便推嬰兒車或輪椅通行，榕樹占據一半路面，所以需要移植，會跟包商討論，完善移植作業。