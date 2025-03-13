聽新聞
0:00 / 0:00
彰化員林設通學步道 植樹節砍樹挨批
植樹節卻砍樹！彰化縣員林市崇實高工圍牆外行道樹又被砍，民眾質疑「那些樹是做了什麼傷天害理的事嗎，為什麼又被砍？」員林市公所表示，因居民反映路樹根系影響通行，趁目前進行步道工程一併移植。
前年因民眾反映路樹影響通行，三和里長砍了崇實高工旁林森路25株鳳凰木、黑板樹及樟木等，惹來眾怒，里長自掏腰包15萬多元補植12株光臘樹，但林森路的這批光臘樹，最近連同榕樹、黑板樹等共16株又要被移植了。
民眾在臉書「員林人大小事」質疑「那些樹是做了什麼傷天害理的事嗎，為什麼又被砍了？」引發網友熱議，有人說「員林都快沒樹了」「為了工程不惜砍掉前人種植樹蔭造福鄉民，各單位還在辦植樹節，真是諷刺」。但也有居民反映「那裡我常走，樹根太淺，行人一不小心就可能被絆倒」。
員林公所表示，獲民眾和校方反映，人行道的行道樹根系影響通行、大量樹葉製造髒亂，所以進行通學步道工程時將會移除或移植共16株光臘樹、榕樹、黑板樹到八卦山的自行車園區。
不過另有民眾指出，現場看到樹木直接被砍斷，根本不是移植，尤其大榕樹齡數十年，沒影響通行，現在竟要直接砍掉？即使移植，若沒做好根系處理，榕樹也活不了，直批作法太粗糙。
公所表示，通學步道寬需1.5公尺以上，方便推嬰兒車或輪椅通行，榕樹占據一半路面，所以需要移植，會跟包商討論，完善移植作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言