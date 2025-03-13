中市新光三越爆炸原因 專案報告未提

台中新光三越百貨爆炸案滿1個月，市府昨在議會專案報告救災善後措施，未提及爆炸原因，多名議員要求火災原因調查報告，消防局表示有5項證物送交消防署鑑定，月底也會公布新事證；檢方已傳訊33名施工人員，尚無人列被告。

無黨籍議員吳佩芸指出，根據消防法規，火災後15日內消防局要提出火災原因調查鑑定書，最多延至30日，消防局即使提不出來也應說明作為；民進黨籍議員黃守達表示，市府不應將責任推給檢方，如無法在30日內完成應依規定專案簽准延長。

消防局長孫福佑回應，已勘驗了11次，帶回5項證物，送到消防署與刑事鑑識中心鑑驗，鑑驗結果出爐將整理呈報檢察官；初步判斷「不排除是瓦斯溢出導致氣爆」另有發現新的事證，暫時無法公開，會在月底公開，確定爆炸原因。

孫福佑指出，2名傷者還在加護病房無法作筆錄。台中地檢署表示，上周檢察官曾到高雄長庚醫院訊問1名水電工班人員，本周傳訊11名施工人員，部分是第2次以上到案，累計複訊人數33人，全部都是以證人身分到案，無人轉列被告。

多名議員詢問新光三越何時復工。都發局長李正偉回應，新光三越已完成人員暫時取物計畫，預計本周五開始貨物取物計畫，整體修復計畫尚未檢送。新光三越表示，待私人物品、專櫃貨物都取出，且提升完建物安全，才會申請復工。

無黨籍議員陳廷秀關心上會期遭凍結的「公安稽查管制平台建置」預算，數位發展局長林谷隆說，若能順利解凍，這個平台將包含19個局處，會設置熱點預警提醒相關機關，有災害發生時，現場指揮官也能立刻查詢過去的稽查紀錄。

議員關心新光三越復業期程，新光表示要在安全無虞及市府許可後才能復業。第一，外牆附掛物的搶險、搶災須達安全無虞。第二，保障進出人員安全，專櫃完成取物後並提升安全，才會進入申請復工復業階段，會積極加速遞交復工復業安全計畫。