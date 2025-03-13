台中引資蓋大巨蛋 複合商業營運

台中市府規畫興建能容納3到5萬人的台中大巨蛋，市長盧秀燕上月赴日本考察4座大巨蛋，昨到議會專案報告，表示台中大巨蛋將引資興建，並採複合商業模式經營，不只有球場與賣場，還會有旅宿業等進駐，而能否引資是選址重要考量。

盧秀燕此次赴日參訪4座大巨蛋，國民黨籍市議員劉士州說，日本大巨蛋營運模式成熟，希望盧說明台中大巨蛋的經營策略。

盧秀燕表示，各巨蛋營運方式不同，包含政府自建自營、政府出土地民間投資、完全民營3種；對於台中大巨蛋的營運方向，她已心裡有數，之後會向議會提出完整興建計畫。

盧秀燕說，大巨蛋粗估將耗資400至500億元，不會像台中巨蛋一樣由市府自地自建，勢必由民間投資，將從「民間找地自己蓋，政府核准」與「民間和政府合作興建」二選一；營運模式採複合商業模式，除球場、賣場，可以有旅宿、養生村乃至博物館，才能創造足夠商機，支撐大巨蛋的營運。

盧秀燕直言「不是我可以決定」，必須客觀考量，選址條件是「10到15公頃、可以速定、交通方便、能夠吸引投資」4項，須交由專業人士評估，至於何時會敲定，之後會向大家報告。

盧秀燕也說，台灣蓋大巨蛋時機已到，日本至少有6、7座成熟的大巨蛋，還在持續規畫興建，台灣現有的大巨蛋絕對不夠，這2年棒球、足球各種運動和演藝活動蓬勃發展，要把握娛樂、運動型態與民眾需求改變的時刻，迎頭趕上。