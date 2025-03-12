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捐血送烏魚子! 彰化社頭織襪業者號召一起做公益

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣樂活獅子會將於3月16日在彰化社頭鄉公所舉辦捐血活動，將加碼「捐血送烏魚子」。圖／樂活襪之鄉博物館提供
彰化縣樂活獅子會將於3月16日在彰化社頭鄉公所舉辦捐血活動，將加碼「捐血送烏魚子」。圖／樂活襪之鄉博物館提供

每年春節前後，全台經常出現血荒，彰化縣樂活獅子會將於3月16日在彰化社頭鄉公所舉辦捐血活動，樂活襪之鄉業者響應，加碼「捐血送烏魚子」，將送出每片逾700元的烏魚子，希望號召更多人加入捐血行列。

樂活獅子會結合富偉獅子會3月16日將邀請捐血車到社頭鄉公所舉行捐血活動，只要捐血250cc，就送一片4兩重的烏魚子，捐血500cc就送兩片，限量250片，捐血時間上午9點30分到下午4時。

樂活獅子會創辦人、樂活襪之鄉博物館董事長劉信佑表示，富偉獅子會是全台最愛舉行捐血活動的獅子會，這次巡迴捐血來到襪子的故鄉社頭，但往年都送襪子，今年想送點不一樣的，想來想去決定送烏魚子，用傳統產業支持漁業，而且要送就送大片的，鼓勵熱血奉獻的民眾，將送出250片，送完為止，歡迎大家來社頭捐血做公益。

捐血 烏魚子 獅子會

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