生人迴避！彰化花壇16日晚間「送肉粽」路線曝光

彰化縣花壇鄉劉厝明德街本月16日晚間9時到11時30分，將有「送肉粽」科儀，送煞路線將從明德街沿新盛橋、番花路到鹿港海邊，提醒沿線民眾盡量避開，毋須恐慌。

花壇鄉劉厝村長陳懷盛證實這是為一位80多歲亡故老翁舉辦的科儀，希望藉此儀式，能安定人心，安撫亡者心靈。在送煞路線沿途民眾，最好避開，毋須恐慌。

「送肉粽」儀式是彰化鹿港、福興沿海地區，數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。

本月3日晚間，彰化縣福興鄉二港村也才舉辦一場「送肉粽」儀式，這即是當地民俗。但近年來，「送肉粽」科儀從海線從內陸盛行，鄰八卦山區的花壇鄉，近年來也有多場，甚至到南投埔里，連新竹、桃園都有在辦。

近年來，儘管「送肉粽」科儀越來越頻繁，但儀式從簡，且多是採以車輛運送，多數會公告路線，提醒沿途民眾盡量避開。宗教界人士也強調，送肉粽科儀主要是在安定地方人心，不必要過於恐慌。