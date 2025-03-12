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生人迴避！彰化花壇16日晚間「送肉粽」路線曝光

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「送肉粽」抵達海邊時，會由法師拿活鴨來「壓煞」，最後再把草人等火化，鋸下來的支撐物則送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」抵達海邊時，會由法師拿活鴨來「壓煞」，最後再把草人等火化，鋸下來的支撐物則送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供

彰化縣花壇鄉劉厝明德街本月16日晚間9時到11時30分，將有「送肉粽」科儀，送煞路線將從明德街沿新盛橋、番花路到鹿港海邊，提醒沿線民眾盡量避開，毋須恐慌。

花壇鄉劉厝村長陳懷盛證實這是為一位80多歲亡故老翁舉辦的科儀，希望藉此儀式，能安定人心，安撫亡者心靈。在送煞路線沿途民眾，最好避開，毋須恐慌。　　

「送肉粽」儀式是彰化鹿港、福興沿海地區，數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。

本月3日晚間，彰化縣福興鄉二港村也才舉辦一場「送肉粽」儀式，這即是當地民俗。但近年來，「送肉粽」科儀從海線從內陸盛行，鄰八卦山區的花壇鄉，近年來也有多場，甚至到南投埔里，連新竹、桃園都有在辦。

近年來，儘管「送肉粽」科儀越來越頻繁，但儀式從簡，且多是採以車輛運送，多數會公告路線，提醒沿途民眾盡量避開。宗教界人士也強調，送肉粽科儀主要是在安定地方人心，不必要過於恐慌。

曾主持40多場「送肉粽」科儀的法師顏文讚說，「送肉粽」既已公告時間與路線，民眾就盡量迴避，沿途住戶緊閉門窗，但如果必須參與儀式，過程中，建議口裡含著一顆未剖開的檳榔青，待儀式結束就吐掉。如果中途遇到送肉粽，則隨手摘下路邊青草或樹葉捏在手裡，待送肉粽隊伍通過後，再丟掉，這就是「一青破三煞」的道理。

彰化縣花壇鄉劉厝明德街本月16日晚間9時到11時30分，將有「送肉粽」科儀，送煞路線將從明德街沿新盛橋、番花路到鹿港海邊。圖／取自花壇人俱樂部
彰化縣花壇鄉劉厝明德街本月16日晚間9時到11時30分，將有「送肉粽」科儀，送煞路線將從明德街沿新盛橋、番花路到鹿港海邊。圖／取自花壇人俱樂部
「送肉粽」抵達海邊時，由法師拿掃把去煞氣，最後再把草人等東西火化，而鋸下來的支撐物送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」抵達海邊時，由法師拿掃把去煞氣，最後再把草人等東西火化，而鋸下來的支撐物送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供

送肉粽 鹿港

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