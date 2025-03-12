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強化室內裝修安全 中市府擬建立全民督工制度

中央社／ 台中12日電

台中新光三越發生氣爆後，外界關心室內裝修未申報問題衍生公安疑慮，台中市都發局今天表示，將研議建立室內裝修全民督工制度，並建議將瓦斯管線納入公安申報檢查項目。

台中新光三越2月13日發生氣爆造成嚴重傷亡事故，發生氣爆的12樓正進行室內裝修工程，而都發局事先未接獲業者申請送件，在今天的市議會臨時會中引發市議員關切，都發局長李正偉答詢，將採精進措施，研議建立全民督工制度。

李正偉指出，研議一定規模以上的百貨公司、商場、量販店等指定類組建築物的室內裝修作業，未來參照一般營建工程的工程告示牌設置及許可證公告，進行施工資訊揭露，以建立全民督工，維護安全消費環境。

由於公部門資源及人力有限，李正偉說，將建議中央及地方目的事業主管機關建立「瓦斯檢查合格證」或「瓦斯合格標章」，未來納入公安檢查申報必備文件，並已函請建議中央修法。

民進黨台中市議員陳雅惠指出，市府在這類重大建設工程或裝修過程中，未能強化對安全規範的執行，缺乏對施工過程中的安全防範措施要求，導致施工過程中未妥善管理潛在危險，她要求對公共場所安全規範執行監督不力，應追究相關責任。

民進黨台中市議員王立任認為，有許多室內裝修工程未向市政府申報，導致市府無法事先掌握相關資訊，埋下安全隱患。

王立任表示，實施全民督工制度涉及法規修改，然而目前6都並無此相關規範，使實施全民督工制度將會缺乏法源依據，他建議，應將室內裝修施工設置工程告示牌納入法規，在全國中率先建立室內裝修工程告示牌的制度，並將相關規定完善的納入自治條例中。

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