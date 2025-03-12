斥資逾300萬的「希望健康廚房」 今在南投布蘭部落啟用

南投縣仁愛鄉布蘭部落，今喜迎「希望健康廚房」啟用。中國醫藥大學附設醫院院長周德陽說，院方攜手林增連慈善基金會、台灣世界展望會斥資逾300萬元，打造承載愛與營養的廚房，並設置魚菜共生系統，給予居民自給自足的能力。

今天啟用典禮，由法治童韻合唱團唱迎賓曲揭開序幕，現場透過短片回顧希望健康廚房建置過程。在布蘭教會與布魯納萬教會婦女詩班詩歌祝福下，縣長許淑華、周德陽、林增連慈善基金會董事長林嘉琪、世展會副會長蕭文榮，以及地方人士、居民等歡喜為廚房揭開紅布，見證廚房落成。部落居民邀請貴賓共舞慶祝。

許淑華說，部落共餐文化，狩獵活動、調理醃製品飲食，飲食失衡，偏鄉孩子餐食，有人只吃簡單麵包果腹，營養難免不足，感謝各界關心部落居民，縣府將攜手希望健康廚房，守護偏鄉飲食健康。

「縣長，我們來了！」林嘉琪說，改善部落廚房，希望孩子吃得更好，未來長得更高，帶著大家的祝福，期待部落的孩子，長大後出現更多的蕭敬騰、或是張惠妹，孩子們一定要擁抱希望，成為部落的未來。

周德陽說，在中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海的領導下，致力偏鄉醫療與社會關懷，1997年起深入南投縣信義鄉地利村等無醫村推動醫療保健服務，2017年南投信義鄉雙龍部落的社區關懷據點升級為雙龍日托中心。

周德陽指出，除了建置廚房，醫院更結合醫師、營養師、護理團隊提升餐食品質、注重營養均衡，透過健康監測、營養教育與社區關懷，定期追蹤孩童的生長狀況，讓布蘭部落的孩子能夠健康成長，讓在地長輩享有高品質的晚年生活。