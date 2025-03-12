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日本取經 市長盧秀燕：台中大巨蛋將採商業複合經營

中央社／ 台中12日電
台中市政府研擬興建大巨蛋，多名市議員都爭取落腳選區，市長盧秀燕今天說，選址除有客觀條件外，在參觀日本大巨蛋後，規劃採商業複合方式，透過招商引資興建，不會自地自建。聯合報系記者陳敬丰／攝影
台中市政府研擬興建大巨蛋，多名市議員都爭取落腳選區，市長盧秀燕今天說，選址除有客觀條件外，在參觀日本大巨蛋後，規劃採商業複合方式，透過招商引資興建，不會自地自建。聯合報系記者陳敬丰／攝影

台中市政府研擬興建大巨蛋，多名市議員都爭取落腳選區，市長盧秀燕今天說，選址除有客觀條件外，在參觀日本大巨蛋後，規劃採商業複合方式，透過招商引資興建，不會自地自建。

台中市議會今天召開臨時會，由於盧秀燕2月間率團到日本展開大巨蛋取經之旅，多名朝野市議員都關心大巨蛋選址問題，盧秀燕曾宣布大巨蛋選址有4條件，包括10到15公頃土地、交通便利、需為素地、具商業吸引性，議員紛紛爭取大巨蛋前來落腳。

無黨籍市議員林昊佑表示，台中大巨蛋不應僅限於台中市，而應成為中部地區與國際接軌的重要門戶，服務苗栗、彰化、南投、雲林及台中約600萬人口。他建議市府優先考量烏日兵工廠與海線梧棲區作為選址，兩地皆擁有超過10公頃腹地，符合選址條件及交通便利、營運多元及區域均衡發展的需求。

台灣民眾黨市議員江和樹說，盧秀燕剛訪日考察大巨蛋回來，提出大巨蛋選址的幾個條件，很多議員們都在爭取台中大巨蛋，他也要為屯區發聲，請市府團隊也要把屯區納入評估。

國民黨市議員楊大鋐則推薦西屯區有捷運通過，最適合蓋大巨蛋。民進黨市議員何文海也推薦高鐵門戶接近南屯有一塊近60公頃土地，很適合蓋大巨蛋。

盧秀燕指出，目前興建中的台中巨蛋採自地自建，經費達新台幣100億元，而大巨蛋經費估要400億、500億元，所以市府不會為喝牛奶自己養牛，將招商引資興建，但是否由民間自地自建，或由政府出地民間出資，兩種方式都不排除。

盧秀燕強調，台灣目前只有台北大巨蛋還不夠，迎接娛樂、運動活動蓬勃商機，中部一定要蓋大巨蛋。但要大巨蛋永續經營，希望採複合式商業方式，才能支撐大巨蛋的營運，所以也要評估是否有商業引資吸引力。

大巨蛋 盧秀燕 議員

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