彰化縣議會前路口是肇事榜首 公路局及議會各唱各的調

交通部近日公布彰化縣去年10大肇事路口，彰化縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口再度蟬連榜首。公路局彰化工務段去年邀集專家學者會診，由於解方恐影響議會出入，縣議會除找來退休警員「嗶嗶哥」提供意見，另提改善方案，彰化工務段表示，會再找相關單位及專家學者研商。

彰化縣去年的十大肇事路口全部位在彰化市，第一名是中山路二段、孔門路、東民街口共發生35件車禍造成1死42傷；第二名是大埔路、中興路共25件車禍34傷；第三名是中山路一段、中山路二段、南平街、南瑤路共26件 30傷；第四名是彰化市光華街、旭光路共25件30傷；第五名是中正路二段、曉陽路共23件31傷。

其中，彰化市中山路二段、孔門路、東民街口已蟬連多年的十大肇事路口之首，公路局彰化工務段去年六月邀請學者專家到場會勘，多位學者專家認為，牌樓造成縮幅縮小，影響行車動線、汽機車分流，也容易形成視線死角，除了影響行車動線，也容易發生車禍，建議將八卦山牌樓拆除，不過八卦山牌樓已列冊文資保存，且縣府才以435萬餘元完成修繕，公路局認為拆除牌樓「茲事體大」，才未列入改善方案。

此次會勘結論是縮小路口範圍，開放機車逕行左轉，中華路僅能右轉，可減少壅塞；孔門路增加左轉車道，提供左轉安全停等空間，直行車不受阻擋，減少停車格；接近路口處畫設槽化線，避免直行機車行駛路肩，減少與右轉車輛碰撞機率，避免待轉區變為待撞區；東民街設置機車右轉專用，避免右轉機車行駛混和車道或直行車行駛機慢車優先道。

不過，公路局邀學者專家會勘結論，恐會影響縣議會人員出入，因此出現雜音，縣議會最近另邀請相關單位及專家會勘、討論，並邀請曾在路口指揮交通廿多年、曾獲交通部最高榮譽 「金安獎」的肯定的交通隊警員「嗶嗶哥」江敦林，就實務面提供建議。

與會人員認為，目前事故多發地點集中於牌樓路口，而非議會前之路口，因此，應聚焦於牌樓前的道路狀況，進行號誌優化與標線調整，從根本改善交通安全問題，建議採取行人穿越道配置調整、 牌樓路口的機車與汽車分流管理、交通號誌與標誌、標線優化，及提升交通安全意識。