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台中大巨蛋獎落誰家？市長盧秀燕：非我能決定

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，台中大巨蛋選址條件不變，也不是憑她個人喜好決定，會由專業人員評估。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕說，台中大巨蛋選址條件不變，也不是憑她個人喜好決定，會由專業人員評估。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕訪日考察大巨蛋，回國後台中大巨蛋進度加速，各地想爭取「孵蛋」，有議員推薦西屯，也有議員希望到烏日或梧棲。盧秀燕說，大巨蛋選址不是市長想在哪就在哪，有客觀的條件，不但要有交通連結，也要能吸引投資，將交由專業人士評估。

國民黨籍市議員楊大鋐說，考量到場地活化、多功能運用、交通便利性與周邊地區發展，推薦西屯區林厝里；無黨籍市議員林昊佑建議，大巨蛋應成為中部地區與國際接軌門戶，服務整個中部600萬人口，可以優先考量烏日兵工廠或海線梧棲區。

盧秀燕表示，很多人擔心她赴日考察後，大巨蛋選址條件產生變化，其實並沒有，去年底設定的4項選址條件「10到15公頃、可以速定、交通便捷、能夠吸引投資」不變；選址並非她想在哪就在哪，需要交給專業人士評估。至於何時才能敲定選址，盧語帶神秘，表示之後會向大家報告。

盧秀燕說，今天釋出最重要的消息就是引資，市府初步決定不會像興建台中巨蛋一樣自地自建，將從「民間找地自己蓋，政府只負責核准」或者「民間與政府合作」二選一；她相信這個訊息釋出後，對大巨蛋投資有興趣的各方人士會動起來。

盧秀燕指出，台灣蓋大巨蛋的時機已到，以日本為例至少有6、7座成熟的大巨蛋，而且還在持續規畫興建，台灣只有1個大巨蛋絕對不夠，這2年棒球、足球各種運動和演藝活動蓬勃發展，要把握娛樂、運動型態與民眾需求改變的時刻，迎頭趕上。

盧秀燕補充，目前台北遠雄大巨蛋就是民間投資模式，不過從興建到啟用經歷了3個市長，一路走來非常多波折，這次考察就是為了避免走彎路；此外，遠雄大巨蛋只有賣場，沒有旅宿或其他商業經營模式，台中大巨蛋要做的是複合式的商業園區，才能創造足夠商機，支撐大巨蛋的營運。

台中大巨蛋將創造大量商機，許多議員為自己的選區爭取「孵蛋」。圖為無黨籍議員林昊佑。記者陳敬丰／攝影
台中大巨蛋將創造大量商機，許多議員為自己的選區爭取「孵蛋」。圖為無黨籍議員林昊佑。記者陳敬丰／攝影

大巨蛋 盧秀燕 議員

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