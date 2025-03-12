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植樹節砍樹惹眾怒 彰化員林設通學步道 民眾批作法太粗糙

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市公所在林森路進行通學步道工程，卻要移植路樹，民眾耽心老樹移植後根本活不了。記者林宛諭／攝影
員林市公所在林森路進行通學步道工程，卻要移植路樹，民眾耽心老樹移植後根本活不了。記者林宛諭／攝影

植樹節卻砍樹!彰化縣員林市崇實高工圍牆外又在砍樹，民眾po文說「那些樹是做了什麼傷天害理的事嗎，為什麼又被砍？」員林市公所表示，因民眾也反映路樹根系影響通行，目前正在進行通學步道工程，因此要移植樹木。

前年因民眾反映路樹影響通行，三和里長砍了崇實高工旁林森路25株鳳凰木、黑板樹及樟木等，惹來眾怒，後來里長再自掏腰包15萬多元補植12株光臘樹，但最近林森路的這批光臘樹，連同榕樹、黑板樹等共16株又要被移植了。

有民眾很生氣po 文在臉書「員林人大小事」說「那些樹是做了什麼傷天害理的事嗎，為什麼又被砍了？」引發民眾熱議，有民眾說「員林都快沒樹了」、「為了工程不惜砍掉幾代前人種植樹蔭造福鄉民，各單位還在辦植樹節，真是諷刺」。

也有民眾認為，極端氣候帶來的災害越來越頻繁，政府不加緊腳步種樹，還在砍樹實在是背道而馳；不過也有民眾說「那裡我常走，樹根太淺行人一不小心就可能會被絆倒」。

崇實高工表示，通學步道是內政部政策，學校配合市公所施作通學步道，維護周遭學生及居民行走安全。

員林公所表示，因民眾和校方反映，人行道的行道樹根系會影響通行、大量樹葉也造成髒亂，所以進行通學步道工程時將會移除或移植共16株光臘樹、榕樹、黑板樹到八卦山的自行車園區。

通學步道工程由育英路與和平東街路口起算至正興街，終點為林森路和平街路口，長度約600公尺，由國土管理署補助1450萬元施做，3月7日開工，預定7月4日完工。

不過有民眾認為，現場看到樹木是直接被砍斷，根本不是移植，尤其有一株高大榕樹可能有數十年樹齡，以往民眾通行也沒問題，現在竟要直接砍掉，即使要移植，若沒做好根系處理，榕樹移植後也活不了，直批作法實在太粗糙。

公所表示，通學步道寬度需1.5公尺以上，因為有民眾要推嬰兒推車、或是輪椅通行，但有一株榕樹佔據一半路面，所以需要移植，會跟包商討論，讓移植作業更完善。

員林市公所在林森路進行通學步道工程，卻移除路樹，讓民眾反彈。記者林宛諭／攝影
員林市公所在林森路進行通學步道工程，卻移除路樹，讓民眾反彈。記者林宛諭／攝影

員林 植樹節 黑板樹

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