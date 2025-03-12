新光三越氣爆…議員敲碗調查報告 消防局：月底公開新事證

台中新光三越百貨中港店2月13日發生氣爆案，案發過後將滿1個月，市府仍未公布確切的事故原因。多名市議員在議會要求消防局盡速公布調查報告，勿以「檢方偵辦中」為由推託；消防局表示，有5項物證送到消防署鑑定，預計月底也將公開新事證。

台中市議會今天開臨時會，市府針對新光三越氣爆案的現場救助、事發後的安全防護、後續勞工權益、聯合公安稽查等相關事項，提出34頁專案報告；另一方面，報告並無包含消防局調查火災原因的經過與結論等。

無黨籍市議員吳佩芸指出，根據消防法規定，火災原因調查鑑定書應該在事故次日起15日內完成，必要時可以延長到30日，如今氣爆案後已過1個月，消防局應盡速向市民報告火調進度，就算沒有調查結果，也應該說明市府做了哪些動作。

消防局長孫福佑回應，已經勘驗了11次，帶回5項證物，送到消防署鑑定，待鑑定結果出爐，消防局會蒐集資料交給檢察官，然而具體火調報告何時出爐，仍要等檢方調查進度，市府難以保證日期。

民進黨籍市議員黃守達批評，市府一直以「偵查不公開」為由，將責任推給檢方，但檢察官負責司法偵查，消防局負責行政調查，並無衝突，消防局也不受檢察官指揮；火災調查是否有遇到困難，導致現在還無法提出報告？如果無法在30日內完成，是否有依規定專案簽准延長？

孫福佑表示，目前還有2名受傷民眾在ICU，無法做筆錄，難以在30天內提出報告，會專案簽准；除此之外並沒有碰大重大困難，但新光氣爆案茲事體大，要把所有證物蒐集、調查完畢才能完成報告。

黃守達說，氣爆發生後天然氣公司第一時間到場，確認無瓦斯洩漏，後續消防局調查也排除粉塵爆炸，還有可能是甚麼原因？孫福佑回答，目前不排除瓦斯氣爆，可能有瓦斯溢出情形，消防局也有發現新的事證，不過暫時不能公開，月底會公開。