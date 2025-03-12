各地瘋種樹…南投埔里挑這地點種 不怕養不活

為響應植樹節，南投埔里鎮公所每年辦理「育樹季」活動，日前先於南光國小種樹美化環境，今再發放免費發送1300株苗木；日月潭國家風景區管理處今則在台灣地理中心碑種下20株台灣山櫻花，同樣免費贈苗200株，民眾均領取踴躍。

埔里虎頭山、台灣地理中心碑於2020年納入日月潭國家風景區，日管處今天於台灣地理中心碑廣場種下20株台灣山櫻花，並免費發送七里香、烏來杜鵑及金毛杜鵑等200株符合當地氣候環境的台灣原生種灌木苗，2小時內就被索取一空。

日管處長柯建興說，植樹節贈苗有特別向農業部林保署南投分署諮詢，盼讓民眾能夠輕鬆種植並提升苗木存活率；另，下周三（19日）配合觀光署每年3月第3周的「旅遊安全宣導周」將在日月潭纜車站戶外場域，再發送360株樹苗。

而埔里鎮公所為響應植樹節，每年辦理「育樹季」至今邁入第7年，今年活動與台一種苗公司合作，上周四（6日）先在南光國小種下256棵蝴蝶食草及蜜源植物，今天更在公所大門口送出約1300株苗木，讓鄉親帶回家種一起減碳護地球。

針對有專家提醒別「只種不養」，埔里鎮公所表示，埔里有「蝶鎮」之稱，每年植樹考量有較充足的養護人力與資源，特意選擇鎮內小學等栽種食草、蜜源植物，且每年種的品項不同，營造不同的蝴蝶生態棲地，公所也會定期追蹤，效果不錯。

此外，至於植樹節贈樹苗，公所考量直接種在土地上，生長情形比較在種盆還要好，因此都會鼓勵民眾盡量種在空地，農觀課也會根據每年贈苗樹種，提供基本的養護諮詢，民眾也會反饋有做好澆灌、施肥及病蟲害防除，通常就能正常存活。