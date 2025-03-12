不是北屯！台中未來10年發展這2區 土開專家曝原因

台中土開專家、精英開發董事長洪乙彥今分享，他看好南台中的發展，因為台中近十年發展北台中，南台中符合城市發展3要素，因此台中高鐵娛樂購物城去年6月底動工的那一刻起算，未來十年發展在南台中，開發潛力無限。

台中市建築經營協會理事長楊志鵬說，洪乙彥深耕土地開發逾35年，近年來尤其關注台中危老重建市場，主導案件逾五成，並與逾七成建商有過土地交易合作，今邀洪在建經協會大師講座分享大台中的發展趨勢，相信能帶給會員滿滿收穫。

洪乙彥分享，城市發展方向取決於3件事，交通建設、政府與民間的投資建設，以及強大的腹地開發，有了這三項要素，新商圈出現、崛起，帶動城市發展，也決定土地開發與危老重建的可行性。

洪乙彥指出，台中是巨形城市，可吸納周納周邊城市的外來人口移入，且一、二十年來，每年約增加1.5萬人，人口紅利，讓台中發展越來越好。

洪乙彥說，南台中近年較少重大工共公程投入，13期重劃區近期開發，符合城市發展3要素，因此從台中高鐵娛樂購物城去年6月底動工的那一刻起算，未來十年發展南台中，包括烏日高鐵特區、高鐵門戶區、南區、南屯區的單元4、單元5等。

台中高鐵娛樂購物城緊鄰高鐵台中站、土地面積廣達4.8萬坪，預計進駐購物中心、電影院、五星級酒店，並搭配A級商辦大樓、國際會議中心等，預計2026年完工、2028年中正式營運。其中，五星級酒店耗資80億、引進歐洲奢華「第一大凱賓斯基酒店」總建築面積達2萬坪，內設312間豪華客房，完工後將成為中台灣最大的國際五星級酒店。