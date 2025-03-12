不是北屯！台中未來10年發展這2區 土開專家曝原因
台中土開專家、精英開發董事長洪乙彥今分享，他看好南台中的發展，因為台中近十年發展北台中，南台中符合城市發展3要素，因此台中高鐵娛樂購物城去年6月底動工的那一刻起算，未來十年發展在南台中，開發潛力無限。
台中市建築經營協會理事長楊志鵬說，洪乙彥深耕土地開發逾35年，近年來尤其關注台中危老重建市場，主導案件逾五成，並與逾七成建商有過土地交易合作，今邀洪在建經協會大師講座分享大台中的發展趨勢，相信能帶給會員滿滿收穫。
洪乙彥分享，城市發展方向取決於3件事，交通建設、政府與民間的投資建設，以及強大的腹地開發，有了這三項要素，新商圈出現、崛起，帶動城市發展，也決定土地開發與危老重建的可行性。
洪乙彥指出，台中是巨形城市，可吸納周納周邊城市的外來人口移入，且一、二十年來，每年約增加1.5萬人，人口紅利，讓台中發展越來越好。
洪乙彥說，南台中近年較少重大工共公程投入，13期重劃區近期開發，符合城市發展3要素，因此從台中高鐵娛樂購物城去年6月底動工的那一刻起算，未來十年發展南台中，包括烏日高鐵特區、高鐵門戶區、南區、南屯區的單元4、單元5等。
台中高鐵娛樂購物城緊鄰高鐵台中站、土地面積廣達4.8萬坪，預計進駐購物中心、電影院、五星級酒店，並搭配A級商辦大樓、國際會議中心等，預計2026年完工、2028年中正式營運。其中，五星級酒店耗資80億、引進歐洲奢華「第一大凱賓斯基酒店」總建築面積達2萬坪，內設312間豪華客房，完工後將成為中台灣最大的國際五星級酒店。
洪乙彥指出，台中最精華的區段、未來發展的中心，也就是「肥沃月灣」，以七期為中心，這整個環狀商圈且又集中在西屯、南屯、北屯這環帶（微笑曲線）。台中新興重劃區在「肥沃月灣處」共1388公頃，占比極大，且在5年內接連釋出，會讓台中成為更具競爭力的國際都市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言