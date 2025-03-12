中市公墓雜草 將製成堆肥

台中市民政局今年比照去年編列4600萬元，預定3月中旬前，完成全市152處公墓雜草割除與清運，避免掃墓民眾燒草引起大火。對於清除後的公墓雜草處理，環保局表示，今年將比照去年，先行集中堆置後，再以混拌方式製成堆肥使用，或堆置靜待腐化。

民政局長吳世瑋說，今年全市152處公墓大規模除草清運，目前山城客庄聚落完成除草清運，其他區域預計月中前，完成清除清運。

至於清除的公墓雜草處理問題，因台中焚化廠處理民生垃圾已飽和，拒收燒公墓雜草，由台中各地清潔隊處理，傳出有地方將雜草處理外包，處理廠商仍偷運到焚化廠燒，上層是民生垃圾，最下層是雜草，此傳聞未獲證實。

豐原公所清潔隊表示，豐原公墓雜草割除後，由該隊集中處理，製成堆肥，可供公部門使用或販賣再利用。

東勢區中嵙里長王鎭樑說，往年公所清明前公墓割草後，會放置一旁自然分解，易釀火災，市府起增加經費割草後集中清運，方便民眾掃墓，預防火災並減少空汙，希望好的政策持續推動。

環保局表示，台中市去年共清運670車次、817公噸公墓雜草，原縣區各區隊清運至各掩埋場集中堆置，市區8區送霧峰集中堆置處理，再以混拌方式製成堆肥使用，今年將比照辦理。

環保局說明，公墓雜草不進焚化爐，清運到各掩埋場集中堆置，由於雜草比較難分解、腐化，少量是由部分區隊如豐原區清潔隊以混拌藻渣、木屑等方式製成培養土堆肥，做為周邊綠美化堆肥使用，或提供民眾索取，大多數則是送至掩埋場，待其慢慢腐化。