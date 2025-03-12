南投砸7億 購舊台汽土地建轉運站

南投縣政府擇定南投市復興路、三和三路口、占地近2000坪的舊台汽車站興建交通轉運站，經與地主協議價購以近7億元購地，最近開始整地，預計19日辦理土地取得對外說明會。縣府表示，在招商前，初步規畫先作為臨時停車場。

舊台汽客運南投站早年是南投市地標，2007年廢站後拆除，隔年土地以2億餘元易主，賣給房地產業者，地主原規畫開發改建為透天商店街，僅供2店面供車站使用，縣府未能放行，土地閒置10多年。

因舊台汽客運土地位於市區精華地段，周邊商業繁榮，人車往來密集，但歷經多屆縣長更替仍長期荒蕪，宛如廢墟，甚至成為髒亂點，被南投人批評是「城市之瘤」，希望縣府硬起來，要求地主改善環境或促進開發。

縣長許淑華上任後盤點全縣交通網絡，著眼觀光、農業產銷及交通運輸須有效串聯，加速規畫建設交通轉運站，鎖定占地約1940坪且毋須變更地目的舊台汽車站，但地主與縣府對轉運站開發及土地承購方式無共識，一度卡關。

不過，縣府此次並未退讓，依程序取得地主意向書後，去年先後辦理公聽會，再以每坪土地35萬元、土地總值將近7億元，與地主達成協議價購，成功取得南投市轉運站用地。

縣府表示，未來將比照彰化鹿港交通轉運站，透過促參方式進行BOT開發，現正辦理可行性評估，後續進入先期規畫，預計明年就能對外招商，在招商前，將暫時作為臨時停車場，但開放路外臨停或月租仍待研議，也將透過說明會蒐集相關意見。