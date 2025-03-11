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中部血庫最缺O型血 他目睹車禍慘狀後全家成為熱血捐血人
警廣台中分台連14年今舉辦「空中傳愛．挽袖捐血」活動，吸引民眾一早排隊挽袖捐血，其中，首位捐血為5旬黃姓男聽眾偕妻捐血，他因30年前目睹車禍慘況，有兒童受傷，從此每年與妻都會捐血，其子後來也加入捐血行列，成為熱血家庭。
台中捐血中心說明，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血約1800袋，庫存量平均約在7天，其中以O型剩6天最缺、A型剩6.5天，低於血液安全庫存量7至10 天，由於接近周末時天氣不穩定，屆時恐影響捐血意願，呼籲民眾踴躍捐血。
今天的捐血活動，一早就吸引民眾排隊等候，黃姓男子今天上午7時30分偕妻抵達捐血現場；警廣台中分台統計，今天共364人挽袖響應，募得507袋血。
黃男說，他是警廣的忠實聽眾，從20幾歲聽到現在，20幾歲時因為目睹車禍中有兒童受傷，認為可以捐血助人，與妻子開始固定每年捐血，後來孩子長大成人，也很認同捐血理念，也有捐血習慣，全家都是快樂的捐血人。
台中捐血中心現場與警廣台中分台簽署為期5年的「緊急捐血支援團隊合作備忘錄」，遇有血荒或不可預期的災害導致血量不足時，簽署合作備忘錄的團隊會加入緊急捐血支援團體，並發動捐血，目前已有17個單位簽署。
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