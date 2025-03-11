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治安升級 台中后里森林公園圍牆透明化3月完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員謝志忠多次在市議會質詢建設局，主張公園安全透明化，要求后里森林公園圍牆全面優化透明。圖／中市議員謝志忠提供
台中市議員謝志忠多次在市議會質詢建設局，主張公園安全透明化，要求后里森林公園圍牆全面優化透明。圖／中市議員謝志忠提供

台中市議員謝志忠多次在市議會業務質詢中市建設局，他主張公園安全透明化，要求后里森林公園圍牆全面優化透明，重視公園安全與加速設置公園的監視器、AED，他緊盯進度，后里森林公園今年3月義德里、義里里活動中心以北工程已完工。

謝志忠表示，根據「台中市公園綠地策略藍圖」提到，「台中公園將封閉的邊界圍牆拆除，使公園開放性與視覺穿透性增加，治安死角隨之減少。」可見公園透明度會直接影響民眾公共使用。

謝志忠說，他2023年5月22質詢，第一次定期會提案，要求市府將后里森林公園的圍牆全面優化透明，加速設置公園監視器，重視市民安全；2024年12月9日再度質詢建設局、提案緊追進度，要求市府加快速度拆除，增加公園的透明性。

謝志忠說，公園與綠地是市民最放鬆的地方，根據市府警察局統計，公園內發生的刑案數，其中最令人擔憂的傷害、妨害風化、性交猥褻等案件，109年發生79件、110年82件、111年71件、112年82件，從數據看，台中市發生的刑案數並沒有下降趨勢，因此公共安全絕對是第一考量。

謝志忠要求市府，必須再提出明確具體計畫，將義德里、義里里活動中心以南圍牆全面優化，減少治安死角，完整落實公園透明化，提升公園安全，保障市民的基本安全。

台中市議員謝志忠多次在市議會質詢建設局，主張公園安全透明化，要求后里森林公園圍牆全面優化透明。圖／中市議員謝志忠提供
台中市議員謝志忠多次在市議會質詢建設局，主張公園安全透明化，要求后里森林公園圍牆全面優化透明。圖／中市議員謝志忠提供

台中市 森林公園 謝志忠

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