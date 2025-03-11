台中綠營藉臨時動議質詢市長盧秀燕內部管理 議長張清照敲槌：散會

台中市府近期連續2名一級主管辭職，市議會今天開議，民進黨籍市議員提出臨時動議，要求市長盧秀燕說明2名主管去職是否對內部管理有影響，遭國民黨籍議長張清照敲槌宣布散會。綠營轟議長護航，不讓議員針對重大市政提議案；議會回應，臨時動議不宜變相質詢。

台中市府近日去職的2名一級主管分別是研考會前主委劉彥澧，以及地政局前局長吳存金。劉上月遭爆料上班時間打德州撲克，他雖澄清有請特休，德撲也是合法競技活動，仍在18日晚間請辭獲准；吳則涉入不當使用特別費遭檢調約談，以100萬元交保，本月3日請辭獲准。

台中市議會第4屆第5次臨時會議今天上午開議，接近中午報告完排定項目，民進黨籍市議員陳俞融提出臨時動議，表示劉彥澧和吳存金先後去職，顯示市府高階主管內部管理失靈，請盧秀燕說明市府內部管理以及目前市政延續是否受到影響。

張清照表示，這並非臨時動議。陳俞融說，稍早議會報告議事日程時，她不斷舉手卻屢遭議長無視，只好透過臨時動議提案，請主席裁決。張清照連敲3下議事槌，「那麼今日會議到此結束」。

陳俞融當場抗議，民進黨籍市議員陳淑華也批評，市府1個月內2名一級主管下台，可謂官箴敗壞、事態嚴重，作為市議員需要嚴格監督，然而張清照竟然不讓陳俞融陳述後由大會公決，而是直接宣告散會，這是在護航市府，明顯議事不當，也把議會做小。