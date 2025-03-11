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彰縣設線上沉浸式旅遊平台 720度視角暢遊鹿港
彰化旅遊資訊網建置線上沉浸式旅遊平台，民眾可藉由平台以高空鳥瞰及720度全景視角，欣賞鹿港龍山寺、鹿港天后宮以及鹿港老街等10處景點，在線上暢遊鹿港鎮景點。
彰化縣政府城市暨觀光發展處今天發布新聞稿指出，為推廣觀光，推動線上沉浸式旅遊平台，針對鹿港鎮、彰化市及伸港鄉等鄉鎮的景點，以空拍環景模式，提供高空鳥瞰及720度全景視角，讓民眾不用到現場，也能在線上漫遊景點。
彰縣府城觀處指出，線上沉浸式旅遊平台建置在彰化旅遊資訊網，目前已先完成鹿港鎮的景點建置，民眾無論身在何地，只要上網就能暢遊鹿港龍山寺、天后宮及鹿港老街等在地知名景點。
彰縣府城觀處表示，線上沉浸式旅遊平台未來將逐步擴展至全縣特色景點，透過數位科技推展智慧觀光，旅客在線上就能體驗感受彰化之美，而縣府也將打造更完善的數位旅遊體驗，吸引遊客來彰化旅遊。
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