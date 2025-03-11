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彰化縣去年車禍死亡225人創3年新高 過半65歲以上

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
為鼓勵高齡者換發駕駛執照，彰化監理站都會定期到彰化縣各鄉鎮市辦理高齡換照收件服務。圖／彰化監理站提供
為鼓勵高齡者換發駕駛執照，彰化監理站都會定期到彰化縣各鄉鎮市辦理高齡換照收件服務。圖／彰化監理站提供

依據交通部最新統計，彰化縣去年車禍死亡人數達225人，創下3年來新高，其中65歲老人達118人，超過車禍死亡一半，騎機車死亡則占74人，凸顯彰化老人車禍的嚴重性。警方人員表示，除會加強宣導及執法外，也建議加嚴老人換照審核，減少老人車禍事故發生。

不過，彰化監理站長黃建興說，彰化縣的老人換照率達94.95%，而老人駕車肇事死亡的原因很多，不只單純是否換照問題，且既有老人換照制度是全國性一致，是由加嚴應由公路局研議。

交通部統計，彰化縣去年車禍件數是2萬3938件，比2024年車禍案件減少159件，但死亡人數是225人卻比2024的221件增加4人，65歲以上老人去年車禍死亡118人，比起2023年的103人增加15人，2022年則是110人。無論車禍死人總人數及老人車禍死亡，均創下3年來最高紀錄。

去年老人車禍死亡118人，經過分析，因騎機車車禍死亡占74人、自撞17人，分別比前年增加14人、2人，在路口有71人，增加12人，高齡者路段事故46人增加6人；老人車禍死亡無照駕駛有20人增加7人，行人車禍死亡19人增加2人。

彰化縣從老人車禍死亡件數、無照駕駛、騎機車死亡到行人及路口、路段死亡人數，都比去年高，凸顯彰化老人車禍的嚴重性，及對老人的交通友善度不足。

縣警局指出，65歲以上老人車禍事故攀升，除了老人人口遞增外，可能是長者身心狀況反應不及、未遵守交通規則，以及鄉下公共運輸條件差、路口安全性不足、騎機車較少戴安全帽等因素所致。警方去年就針對老人交通安全就宣導約2千場次，並贈送反光條以利夜間照明不足供辨識等。

警方提醒長者，清晨外出應穿著亮色、明顯的衣物或飾品，路口停等紅燈時，須退至人行道上等候，並注意大型車轉彎時的內輪差，遠離視覺死角；騎乘機車則要正確配戴安全帽，勿酒後駕車。

針對老人無照駕駛及騎機車死亡人數偏高問題，警方人員表示，除加強宣導及執法外，也建議加嚴目前75歲以上老人換照門檻。

彰化監理站站長黃建興說，老人換照是否加嚴由公路局決定，站在監理站立場，會建議老人盡量不要開車，如果無照卻又非開車不可，彰化監理站從去年起，則採取輔導方式，建議優質的駕訓班名單提供正規的考照訓練

自2017年7月1日起，台灣滿75歲長者需每3年換照1次，彰化縣今年2月的換照率達94.95%，不過，彰化縣老人駕車及騎車車禍死亡仍居高不下。圖／取自彰化監理站臉書書
自2017年7月1日起，台灣滿75歲長者需每3年換照1次，彰化縣今年2月的換照率達94.95%，不過，彰化縣老人駕車及騎車車禍死亡仍居高不下。圖／取自彰化監理站臉書書

死亡 車禍

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