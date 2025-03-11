影／大雪山霧社櫻盛開約8成 雪白美景山林獨有

大雪山國家森林遊樂區正值「霧社櫻」花季，遊客中心前收費站周邊的霧社櫻已綻放，花開約8成，雪白美景山林獨有，林業及自然保育署台中分署歡迎民眾把握時間，到大雪山感受這場純白花海的視覺饗宴。

林業保育署台中分署表示，目前園區35K收費站周邊的霧社櫻已有8成盛開，樹梢披上一層如雪的花朵，吸引眾多遊客駐足拍照。

沿著大雪山林道41K至43K，沿途也可欣賞到一株株綻放的霧社櫻，點綴山徑兩側；最受人矚目43K遊客中心前的霧社櫻已開花7成；霧社櫻是台灣特有種櫻花，在其他櫻花紛紛謝幕後優雅登場，彷彿為山林披上一襲白紗。