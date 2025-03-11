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影／大雪山霧社櫻盛開約8成 雪白美景山林獨有

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

大雪山國家森林遊樂區正值「霧社櫻」花季，遊客中心前收費站周邊的霧社櫻已綻放，花開約8成，雪白美景山林獨有，林業及自然保育署台中分署歡迎民眾把握時間，到大雪山感受這場純白花海的視覺饗宴。

林業保育署台中分署表示，目前園區35K收費站周邊的霧社櫻已有8成盛開，樹梢披上一層如雪的花朵，吸引眾多遊客駐足拍照。

沿著大雪山林道41K至43K，沿途也可欣賞到一株株綻放的霧社櫻，點綴山徑兩側；最受人矚目43K遊客中心前的霧社櫻已開花7成；霧社櫻是台灣特有種櫻花，在其他櫻花紛紛謝幕後優雅登場，彷彿為山林披上一襲白紗。

林業保育署台中分署表示，大雪山正值春意盎然的季節，欣賞美麗的花朵，也是賞鳥的好時機，漫步林間時不妨靜下心聆聽鳥兒婉轉的鳴聲，近期大雪山平均氣溫約為9到18度，上山時請準備足夠的禦寒衣物，並注意行車安全，大雪山遊客中心 (04) 2587-7901。

大雪山國家森林遊樂區正值「霧社櫻」花季，遊客中心前收費站周邊的霧社櫻已綻放。圖／林業保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區正值「霧社櫻」花季，遊客中心前收費站周邊的霧社櫻已綻放。圖／林業保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區正值「霧社櫻」花季，遊客中心前收費站周邊的霧社櫻已綻放。圖／林業保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區正值「霧社櫻」花季，遊客中心前收費站周邊的霧社櫻已綻放。圖／林業保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區正值「霧社櫻」花季，遊客中心前收費站周邊的霧社櫻已綻放。圖／林業保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區正值「霧社櫻」花季，遊客中心前收費站周邊的霧社櫻已綻放。圖／林業保育署台中分署提供

大雪山 櫻花 賞鳥

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