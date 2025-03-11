影／新光三越氣爆其他百貨未受惠 中友周年慶加碼1.8億元促銷

新光三越台中中港店氣爆後，台中幾家大型百貨公司的生意並沒有更好。業界分析，這和氣爆後消費者心裡仍有陰影，以及等著接下來三、四月的百貨周年慶再出手有關。中友百貨今就宣布，會在後天展開的33周年慶投入1.8億元的促銷預算，讓消費者購物能獲得最高23%的回饋，這一回饋內容也是近年最大的一次。

中友百貨副店長王勝豐今天說，在新光三越氣爆後，消費者到百貨公司消費會有心理層面的陰影，因此雖然少了一家百貨公司，其他各家生意並未因此成長。還有，就是客人來了卻不見得消費，可能是想要等到每年三、四月的周年慶有優惠活動時再出手。

他說，中友百貨一直以來對公共安全特別重視，多年以來的實蹟可以為證。尤其是新光三越氣爆後，也一再加強各個環節的安全措施，消費者可以完全放心，歡喜來消費。

中友百貨此次33周年慶活動，13日開放全館預購，第一波促銷到4月16日，提供多重回饋以及市價190萬元VOLVO高效輕油電車抽獎。化妝品也推出特惠組合，全館除了滿千贈點、品牌日回饋再加碼，還有頂級白金化妝品滿額再回饋。

B棟13樓現正推出的日本美食物產展，特別網羅日本道地美食特展，13起至18日同享全館滿3千元贈600點的優惠。誠品中友店15日也舉辦別具特色的「青春博覽會」活動。