行人死傷…議員批中市府玩數字遊戲 交通局瞄準3方向改善

台中市去年交通事故死亡人數下降，但行人死亡人數反而上升，市議員今天批評市府只宣傳死亡人數下降，刻意忽略行人死亡上升，是玩數字遊戲。交通局表示，有注意到行人死亡人數上升，也力推改善措施，將瞄準高齡者、夜間行人與學童3方向。

台中市議會今天開議，無黨籍議員吳佩芸痛批，市府不斷說中市交通事故死傷減少是六都最高、步行便利性全球50強等等，但台中去年行人死傷2833人、死亡55人都是全國最高，死亡人數較2023年增加8人；市府宣傳「最友善步行城市」只是自爽，應面對數字、積極改善行人安全。

交通局長葉昭甫欲當場說明，遭吳佩芸打斷無果；葉會後受訪表示，今天上午市政會議的專案報告有說明行人死亡數字，市府並未刻意隱匿行人死亡上升的狀況，也透過資料分析、路口現勘等方式規畫改善方針。

葉昭甫指出，從事故熱點來看，行人死亡車禍主要集中在下午6時到8時、晚上8時到10時、上午4時到6時，都是天色昏暗、光線較差的時間；肇事原因主要是車輛未依規定禮讓行人，約占36%；死者年齡分布，65歲以上的長者為37人，占一半以上。

葉昭甫表示，市府將優先針對高齡者、夜間行人與學童3方面改善，具體措施包含建置行人友善區、改善校園周邊道路、易肇事路段設置阻隔或穿越設施、路口行人設施改善、非號誌化路口改善、增設人行道、人行道障礙物排除等等。

葉昭甫說，內政部去年開始補助行人安全工程改善，中市府已爭取到5.2億元，占總補助額的26%，可能還是不夠，會再積極爭取；市府也會針對每個路口特性分析、現地會勘，找出原因、研擬方案。去年全台完成799處易肇事路口改善，台中完成63處，會持續推動、改善。