影／新光三越氣爆空拍機曾搜尋 中市消防獲贈2部有熱顯及投擲功能

新光三越氣爆現場消防曾派出空拍機熱顯搜尋，台中市消防局今年要再採購空拍機，民間社團先捐贈，豐原惟美獅子會及梁淞貴、蕭淑芬夫妻今天捐贈二部無人機，捐給台中市消防局第一大隊救災使用，搭配熱顯像功能和投擲器，以利迅速搜尋和救災。

台中市消防局第一大隊今天獲贈二部空拍機，大隊長吳章銘表示，該大隊目前有一部消防局配發的小型空拍機，大型空拍機救災和搜尋功能更大，可吊掛1.5公斤投擲器，無人機含電池重量6公斤，將可發揮迅速救人功能，縮減消防人員救災時間。

吳章銘表示，新光三越氣爆時空拍機發揮很好的搜尋效果，空拍機不受限空間位置，可到達地面人員看不到的點，今天獲贈的二部空拍機搭配熱影像，在工廠大火中可用熱顯像判別起火位置，發揮救災效果。

豐原惟美獅子會會長曹淑媛暨全體獅友及梁淞貴、蕭淑芬夫妻，今天捐贈2架無人機搭配熱顯及投擲器，供中市消防局第一大隊暨所屬分隊使用，在火災現場，能升空俯視火災現場，可觀察研判火勢走向及煙流，讓救災人員得到更多的救災資訊，避免人命傷亡及有效部署搶救；水域救災方面，可吊掛救生圈、魚雷浮標等，投擲給待救者使用，提升消防人員救災能力與救災量能。

豐原惟美獅子會長曹淑媛表示，這次捐空拍機為社會盡心力，是該獅子會成立宗旨，她說二部空拍機可幫助救災人員掌握現場狀況，對救災一定有幫助；捐另一部空拍機的蕭淑芬說，消防設備日新月異，她不知消防救災目前最需要什麼，透過台中市義消總隊第一大隊長陳豐榮牽線做公益，希望盡棉薄之力。

第一義消大隊長陳豐榮表示，這是第一次有民間社團捐空拍機給台中市消防局使用，二部大型空拍機功能較多，台中工廠數量多，在救災上可發揮功能。