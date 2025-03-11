東南風影響空品惡化 台南啟動空污防制

東南風影響，台南市擴散條件不佳，早晚容易起霧，市府今天監測顯示空氣品質達橘色提醒至紅色警示，啟動空污防治，加強管制應變。

南市府環保局今天指出，台南市位處背風面，風速較弱，也是春季冷熱交替氣候現象，空氣品質趨於惡化，近3天夜間會起霧，白天霧散後擴散稍變好，但PM2.5降幅有限。

環保局監測顯示，台南市今天空氣品質橘色提醒至紅色警示，對所有族群都不健康。市府啟動跨局處空污防制指揮中心，整合資源應對，降低影響。

目前，環保局強化工業污染源管制，巡查高污染排放業，要求工廠降低營運負荷或採取降污措施，加強道路灑水與清掃作業，降低懸浮微粒影響。

衛生局也提醒老年人、孩童及慢性病患者等敏感族群，應盡量減少戶外活動，外出時務必配戴口罩，並關閉門窗，以降低污染物進入室內。

環保局表示，台南市空品不佳可能持續至13日清晨，待當天午後新一波東北季風增強，擴散條件將逐漸改善，14日起降雨機率增加，將有助於空氣品質提升。市民也應關注空品資訊，適時調整戶外活動。