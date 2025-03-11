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海軍敦睦艦隊來台中港了！ 3/14停靠兩天開放登艦參觀
海軍敦睦遠航訓練支隊今年3月啟航後，陸續巡迴開放參觀國內7個港口，台中港艦艇開放時間為3月14、15日兩天，每日上午9時至下午3時，在台中港第18、19號碼頭，除展示磐石艦（532）、康定級武昌艦（1207）、沱江級武江艦（623）外，還有10大展區以平面、影音及立體展品等形式陳展，並安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰莒拳隊帶來精采演出，開放民眾攜帶證件登艦參觀。
中市民政局表示，敦睦艦隊今年3月3月7日起，依序靠泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳、花蓮等7大港口，14、15日將移師台中港，派遣油彈補給艦「磐石軍艦」、成功級飛彈巡防艦「鄭和軍艦」及康定級飛彈巡防艦「武昌軍艦」等3艘艦艇靠港，另「磐石軍艦」文宣館此次以「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」為主題，設置10大展區，歡迎市民把握近距離欣賞大型軍艦機會，本周末踴躍前往參觀。
民政局指出，台中港開放參觀時間為3月14、15日上午9時至下午3時，市民前往參觀需攜帶個人身分證件（身分證、駕照或健保卡）；未滿14歲孩童，如未具身分證，可由親屬陪同入營；外籍人士未經事先申請則不得入營。
此外，現場停車位有限，呼籲民眾踴躍搭乘大眾運輸工具前往，市區公車可搭乘308、310路公車、台中高鐵站可搭乘617路公車、台中國際機場可搭乘679路公車、清水地區可搭乘688路，並於「台中港旅客服務中心」下車，提醒參觀民眾配合開放時程及現場引導提早入場。相關資訊可至中華民國海軍臉書粉絲專頁查詢 。
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