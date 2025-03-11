不出門也能「神遊」知名景點 彰化縣推出線上旅遊

不出門也能「漫遊」彰化縣知名景點！彰化縣政府在彰化旅遊資訊網建置720°「線上沉浸式旅遊平台」，透過數位科技打造全新的旅遊體驗，讓民眾無論身處何地，都能夠線上探索彰化景點，目前已完成鹿港10處景點，後續推廣其他鄉鎮市景點。

彰化縣政府城觀處指出，已完成數位建置的鹿港景點，包括鹿港龍山寺、天后宮、鹿港老街、桂花巷藝術村等10處景點，透過此平台運用空拍環景模式，提供高空鳥瞰及720°全景視角，讓使用者能夠從宏觀視角欣賞鹿港的景點風貌，並輔以細緻的地面環景模式，穿梭在景點場域與街巷之間，呈現鹿港的人文魅力與歷史風華。

城觀處表示，沉浸式線上旅遊平台計畫將持續推動，今年預計新增包含彰化市、芳苑鄉、伸港鄉在內的12處景點建置，未來將逐步擴展至全縣各大特色景點，透過數位科技推展智慧觀光，使旅客能透過線上體驗感受彰化之美。

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