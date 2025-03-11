清明公墓雜草去年割除817公噸去哪鵝？ 中市府：混拌製成堆肥

清明節前各地公所會提前到公墓區割除雜草，避免掃墓民眾燒草引起大火，台中的公墓雜草割除後何去何從？環保局統計，去年共清運670車次、817公噸雜草，原縣區各區隊清運至各掩埋場集中堆置，混拌方式再製成堆肥；台中市區8區雜草送霧峰集中堆置處理，也是以混拌方式再製成堆肥使用。

因台中焚化廠處理民生垃圾已飽和，拒收燒公墓雜草，台中各地清潔隊處理，傳出有地方將雜草處理外包，處理廠商仍偷運到焚化廠燒，上層是民生垃圾，最下層是雜草，此傳聞未獲證實。

每年清明掃墓，台中大肚山公墓火警頻傳，台中市民政局自去年起，每年編列4600萬，全市152處公墓除草清運。民政局長吳世瑋說，防清明公墓火警，台中延續去年成功經驗，編列4600萬元，針對全市152處公墓大規模除草清運，目前山城客庄聚落完成除草清運，其他區域預計3月中旬前清除清運完畢。

豐原清潔隊表示，豐原公墓雜草割除後由該隊集中處理，製成堆肥後可供公部門使用，或販賣再利用。

東勢區中嵙里長王鎭樑說，往年公所清明前公墓割草後，會放置一旁自然分解，易釀火災，市府前年起增加經費，割草後集中清運，方便民眾掃墓，預防火災並減少空汙，希望好的政策持續推動下去。

台中市環保局說明，環保局自去年起，台中市各區清潔隊即配合公所，協助公墓集中之雜草清運工作，另市8區公墓由生管處管理，發包除草後與清潔隊連絡收集地點。

環保局統計，去年共計清運670車次、817公噸雜草，其中原縣區各區隊清運至各掩埋場集中堆置，並以混拌方式再製成堆肥；台中市區8區雜草則送霧峰集中堆置處理，也是以混拌方式再製成堆肥使用。