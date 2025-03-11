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酒駕悲劇…連說3次「不要酒駕」中市長盧秀燕拜託市民

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕再次拜託市民朋友，連說3次不要酒駕。圖／市府提供
台中市長盧秀燕再次拜託市民朋友，連說3次不要酒駕。圖／市府提供

台中市8日發生洗車工酒駕撞死醫大學生的悲劇，台中警察局連續3天大執法，死者母親批「3天之後怎麼辦」。台中市長盧秀燕今表示，去年酒駕數字雖然下降，還是蠻多的，拜託市民「不要酒駕、不要酒駕、不要酒駕」，若不能有正確交通觀念，宣導、執法再多，仍會有悲劇發生。

台中市府今天開市政會議，安排交通事故死傷專案報告。盧秀燕表示，今天安排專案報告有2點原因，第一市交通部上周發布去年一整年的各縣市交通評比，第二則是市府每過一段時間就要審視交安重點改善績效。交通局報告，中市去年酒駕死亡人數19人，較前年下降15人。

盧秀燕說，台中曾經有一年酒駕死亡人數全國最高，經過去年一整年努力，已經脫離最高，不過在她看來，19人還是相當多；她要再次拜託市民，不要酒駕、不要酒駕、不要酒駕，這非常重要，酒駕造成悲劇，自傷也傷人。此外他也拜託駕駛員務必禮讓行人。

盧秀燕表示，市政府已經做了非常多抑制措施，包含硬體設施、教育宣導、加大執法力度等等，但如果市民家人無法擁有正確的交通觀念，就算市府消耗在多人力物力，悲劇仍然會發生，人的行為還是最重要的。

民進黨台中市議員陳俞融批評，8日的酒駕奪命車禍凸顯中市酒駕亂象的嚴重性，這幾年發生多起酒駕死亡案件，市府對酒駕防制卻沒有積極作為，僅依靠被動取締，沒有落實源頭管理，對高風險區的監控、夜間酒駕頻繁路段的執法、酒駕累犯管理，都沒有有效對策。

國民黨台中市議會黨團書記長李中認為，台中已經有不少酒駕防治作為，比如臨檢、擴大執法等，雖然時鬆時緊，但確實很難完全避免；目前就是該罰就罰，也可以檢討酒駕罰則是否加嚴、查緝力度上升等作法，讓駕駛不要有僥倖心理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

盧秀燕 酒駕

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