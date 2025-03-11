田中第一市場重建 2年完工

彰化縣田中鎮公所第一市場被鑑定為危樓，封閉停用5年多，不但市中心商圈跟著沒落，還成為選舉勝負關鍵議題；鎮公所昨拆除市場大樓將重建，預計2年後完工啟用，重振田中鎮商圈。

田中鎮公所昨舉行第一零售市場拆除重建動土典禮，鎮長蕭淑芬說，田中鎮第一市場1982年建造，被社團法人台中市土木技師公會評估耐震及安全堪憂，建議拆除重建，2019年彰化縣審計室認定為危險建築物同意報廢，自此封閉多年周邊商家生意受影響，市中心因此沒落。

蕭淑芬表示，她就任鎮長後積極爭取經費，經濟部2023年6月同意補助9326萬元，彰化縣政府補助1500萬元，鎮公所自籌1億5500元及其他配合款，拆除及重建總經費約2億8000萬元。

鎮公所建設課長張家豪簡報指出，新建第一市場為地上四層的鋼筋混凝土造建築物，一、二樓各規畫55個和62個攤位商鋪，三樓是多功能空間，可供里民開會或辦活動，四樓戶外露台規畫36格停車格，一樓有59個機車停車格及親子、無障礙停車格。

本屆鎮長選舉，田中鎮第一市場改建案成激烈攻防話題，蕭淑芬主張填平地下停車場，捨棄市場結合社福長照的複合經營模式，單純興建市場大樓和多功能活動空間，蕭勝選。如今第一市場剛動土，已有多家連鎖商店詢問進駐，牽動二樓規畫，公所不排除出租打造商店街，帶動市場商業繁榮。

當初核定補助的經濟部前部長王美花昨受邀出席，立委陳素月、經濟部工商輔導中心主任雲瑞龍、田中鎮民代表會主席曾福傳等田中地方士紳到場。