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氣候異常 南投草莓減產5成、枇杷剩3成

聯合報／ 記者賴香珊游振昇／連線報導

南投國姓是國內草莓、枇杷的重要產區，3月正值產期，但今年氣候異常出現產季延遲，縣府統計草莓減5成，枇杷僅剩3成；台中新社枇杷也減約4成，果農說，為減損將NG果製成枇杷膏或枇杷蜜餞，頗受歡迎。

南投縣農業處副處長曾銀位說，國姓枇杷減產係是因去年10月開花期氣溫偏高，後續又遭颱風侵擾，不是乾枯消蕾，就是被打落，開花狀況不佳，導致枇杷產量減到只有3成，且枇杷近年因焚風、寒害等連年歉收，枇杷農欲哭無淚。

國姓草莓集中在福龜地區，通常元旦前後盛產，但去年底因颱風接連襲台，只好延後栽種，不料今年冬天忽冷忽熱又多雨，不僅結果率降低，成熟果實也受災，整體產季延遲，產業更因此減少5成以上，草莓農同樣苦不堪言。

農業處表示，針對國姓鄉枇杷、草莓作物災損，已向農業部提報農業災害申請現金救助，枇杷部分公告災損救濟，受理期已過，若有特殊原因未申報，可盡速找公所協助；草莓待中央同意救助就會公告，盼降低農友損失。

台中市農業局統計，全市枇杷生產面積約619公頃，占全國約7成，新社區種植414公頃最大；新社果農吳慶源表示，今年減量4成，品質受影響，中央已公告為農業天然災害現金救助地區，損害率達20%以上者，每公頃救助10萬元。

果農陳榮雄說，今年枇杷產量少，價格比去年高一些，產地價格每台斤約250元；農友為減少損失，將果皮外觀較不佳的NG果，製成枇杷膏或枇杷蜜餞，也受消費者喜愛。

南投縣農 災損 草莓

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