台中推市民乘車碼 刷手機享優惠

台中公車市民綁定電子票證免費，不少議員曾反映，購物手機電子支付就搞定，搭公車應與時俱進。交通局昨宣布，3月21日起推出「市民限定乘車碼」12歲以上市民透過「台中Go」App綁定電信支付，刷手機搭車即享市民優惠。

目前許多大眾運輸都已支援多元支付，但台中市民以前「嗶」手機須付車錢，無法享受市民優惠。交通局宣布，3月21日起推出市民限定交通卡的虛擬卡即「市民限定乘車碼」。

交通局長葉昭甫說，台中12歲以上市民下載市民限定乘車碼，手機刷碼搭公車就，可享市民限定優惠，10公里內免費、再遠最多付10元的雙十優惠，約180萬人次符合；限定12歲以上，因有家長不讓國小學童拿手機。

符合資格者透過「台中Go」App，綁定任一電信支付業者，包括悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、MaaS時數型QR套票等乘車碼功能，從「台中Go」App產生市民限定乘車碼。

交通局提醒市民限定乘車碼須事先進行市民身分驗證，已有實體市民限定交通卡者，不須再進行身分驗證，可上台中Go官網https://www.taichung-go.tw/ch/index完成綁定手續。

桃園市交通局公共運輸科長林宗漢表示，桃市計畫為所有公車裝設多功能QR Code車機，以推動MaaS交通行動服務計畫，分階段建設，讓民眾透過電子錢包享受公車乘車優惠。硬體設備建置與電子支付系統整合將同步進行，如一切順利，最快1年、最慢2年內可上路，交通局正積極向中央爭取經費。

衛道中學林姓學生說，以後不用一直找交通卡了，每次上車前都要備好交通卡，下車前又怕不見了，有無形壓力，手機刷碼很方便。

民進黨議員陳雅惠表示，市府限定12歲以上的市民才能綁定，她建議年齡應放寬，她問過幾位家長正反面意見都有，建議可讓家長決定，讓學童早日適應現行機制，電子支付普及化。

國民黨議員張廖乃綸表示，讓市民透過App綁定限定乘車碼，多一項選擇，萬一忘記帶實體票證卡片，也不用慌亂翻包包找零錢或其他卡片，應可提升上下公車效率。