彰化大埔商圈新標線爭議多 議員憂不小心就吃罰單

彰化縣政府在彰化市大埔商圈設標線型人行道爭議不斷，正反意見都有，議員陳銌銌認為，人行道標線還有很多問題，希望縣府要重視地方意見再改善；議員鄭俊雄、吳錦潭認為交通標線要合理，否則一直開罰，將會惹來更多民怨。

彰化縣議會今天開臨時會，議員陳銌銌質詢時說，肯定縣府劃設彰化市大埔路人行道的用心，但仍有很多問題，例如店家卸貨時因無法靠內，而把整個車道都佔據，還有大型校車不是壓到行人專用區就是雙黃線，避車彎也有爭議，都還有檢討空間，請縣府單位要到現場會勘，多聆聽地方意見進行改善。

縣府工務處長許俊宏表示，設人行道後的事故和去年同期相比仍持平，2月也有和當地里長、議員等地方人士座談，有研議調整方案，並預計下周一現場會勘。

議員吳韋達表示，大埔路人行道正反意見都有，但聽到有民眾說第一次看到能推著嬰兒車安全的走在大埔路，覺得很感動，像台北市也已規劃了幾十公里的綠底人行道，彰化縣府是否還有規劃下一個推行目標。

許俊宏說，縣府先以縣道大埔路示範人行道，但很多市區道路都是公所權責，也鼓勵各公所提出永續行人安全計畫，一起來為行人安全努力。

議員鄭俊雄說，許多道路標線是否合理應好好檢討，有的八米道路同時有人行道.、機車道、汽車道，再加上雙黃線，原本汽機車和行人都可以彈性通行，現在根本是自己找自己麻煩，汽機車一定很容易壓雙黃線，百姓荷包就失血，一直接到民眾陳情和抱怨，景氣這麼壞，民眾一直接罰單，開罰要合理，不合理的標線應再檢討。

吳錦潭說，道路標線是為了讓大家更安全，但有的路已經很小了還畫紅線，店家怎麼做生意？農村民眾務農很辛苦，臨停買個東西、看診，就吃罰單，情何以堪。