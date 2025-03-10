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中市推市民限定乘車碼 手機掃碼享雙十公車優惠

中央社／ 台中10日電

台中市政府交通局因應行動支付日益普及，推出虛擬卡「市民限定乘車碼」，未來市民不須攜帶實體卡，只要持手機掃碼即可付款，同樣享有雙十公車優惠。

台中市交通局今天召開記者會宣布，符合數位時代趨勢，台中市的公車驗票機已全數升級，乘車除可使用電子票證，如悠遊卡、一卡通及愛金卡，也支援掃碼多元支付，包括MaaS時數型QR套票、悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay等。

交通局長葉昭甫表示，市府推出市民限定交通卡的虛擬卡「市民限定乘車碼」，未來民眾不須攜帶實體卡，只要符合交通卡資格就可使用市民限定乘車碼，上下公車時持手機掃碼付款，提供搭乘公車的全新體驗。

原「台中公車」及「Taichung go」APP合併改版升級為「台中Go」APP，保留「台中公車」原有的公車動態、票價查詢等功能，並納入「Taichung go」APP會員登入、購票功能，新增其他交通資訊查詢、旅運規劃、遊程探索、市民限定乘車碼等功能，落實食宿遊購行的服務串接。

葉昭甫補充，12歲以上的民眾只要有市民限定身分，透過「台中Go」APP綁定任一電支業者（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay ）乘車碼功能，自「台中Go」APP產生市民限定乘車碼，即可享有雙十公車優惠，前3000名成功綁定乘車碼者，送超商購物金或咖啡，第1萬名綁定者再加碼送超商禮物卡。

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