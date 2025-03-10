彰化田中第一市場拆除重建 商家進駐詢問度爆表

彰化縣田中鎮公所第一市場被鑑定為危樓，封閉停用5年多，不但市中心商圈跟著沒落，還成為選舉勝負關鍵議題；市場大樓今動土拆除重建，預計2年後落成啟用，重振田中鎮商圈發展。

田中鎮公所挑選吉日良辰，今舉行第一零售市場拆除重建工程開工動土典禮，當初核定補助的經濟部前部長王美花受邀出席，立委陳素月、經濟部工商輔導中心主任雲瑞龍、田中鎮民代表會主席曾福傳等田中地方士紳到場，由鎮長蕭淑芬擔任主典官，共祈工程順利圓滿，工作人員、機械一切平安順利。

蕭淑芬說，田中鎮第一市場1982年建造，被社團法人台中市土木技師公會評估耐震及安全堪憂，建議拆除重建，2019年彰化縣審計室認定為危險建築物同意報廢，封閉多年周邊商家生意受影響，市中心因此沒落，她就任鎮長後突破相關困境並積極爭取經費，2023年6月獲經濟部核定補助拆除重建經費9326萬元，並獲彰化縣政府補助1500萬元，鎮公所自籌1億5500元及其它配合款，工程總經費約2億8000萬元。

鎮公所建設課長張家豪簡報工程時表示，新建第一市場為地上四層的鋼筋混凝土造建築物，一、二樓各規畫55個和62個攤位商鋪，三樓為多功能空間，可供里民開會或舉辦各類活動使用，四樓戶外露台規畫36格停車格，一樓有59個機車停車格及親子、無障礙停車格。