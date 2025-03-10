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彰南國民運動中心業者將解約 民代憂成為蚊子館

中央社／ 彰化10日電

彰化縣議會今天開臨時會，多名議員提及經營彰南國民運動中心的業者將解約，要求縣府好好處理，不要讓國民運動中心變成蚊子館，未來還有運動中心要開幕，也希望招商不受影響。

經營彰南國民運動中心的業者日前發聲明，指民國110年起管理運動中心4年來，發生建物嚴重滲水、泳池加熱系統故障、消防設施缺失、排水管線淤塞等缺失與異常事件至今累積達395項，自行宣布5月1日起全面終止服務，即日起開放受理退費。

彰縣議會第20屆第13次臨時會開議，安排議案報告，縣長王惠美率領縣府局處長出席，藍綠議員都針對彰南國民運動中心解約問題提出質詢。

民主進步黨籍彰化縣議員賴清美指出，彰南運動中心委託業者經營才幾年就出問題，擔心無人承接，運動中心會成為蚊子館，未來還有好幾個運動中心要開設，希望招商不要受影響。

中國國民黨籍彰化縣議員鄭俊雄則說，最近縣府委外經營的社頭清水岩溫泉露營區以及彰南國民運動中心，都面臨業者終止契約問題，他認為，這些公共設施不能成為蚊子館，縣府負責局處應好好檢討。

彰縣府教育處長蔡金田指出，彰南國民運動中心的設備還在保固期，由於業者當初是片面決定終止合約，縣府3月17日將和業者開會協商。

蚊子館 運動

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