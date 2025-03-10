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彰化田中第一市場拆除重建 預計116年完工

中央社／ 彰化縣10日電

彰化縣田中鎮第一公有零售市場拆除重建工程今天舉行動土典禮，將興建地上4層樓建築，包含攤位、店鋪、活動中心及停車場，預計116年4月完工。

田中鎮公所今天在工程基地舉行動土典禮，田中鎮長蕭淑芬、民進黨立法委員陳素月、前經濟部長王美花、經濟部工商輔導中心主任雲瑞龍等人出席。

蕭淑芬表示，第一市場建造於民國71年，迄今已40餘年，經評估耐震及安全堪憂，列為優先建議拆除重建，108年認定為危險建築物同意報廢，封閉多年，周邊商家生意受影響。

蕭淑芬說，經公所努力爭取，112年獲得經濟部核定補助拆除重建經費，加上彰化縣政府補助、公所自籌及其他配合款，工程總經費約新台幣2億8000萬元。

公所指出，重建後將為地上4層鋼筋混凝土造建築物，1、2樓共規劃約100餘個攤位及商鋪，3樓為多功能空間，可供里民開會或舉辦各類活動使用，4樓戶外露台共有36席停車格，1樓東側也設置無障礙車位與婦幼停車格，方便民眾採購。

公所表示，預估今年7月拆除完成，9月啟動新建工程，116年4月完工，將採綠建築設計，使用隔熱玻璃、隔熱屋頂、節能燈具、省水衛生設備及雨水回收設施等，減少能源損耗，未來規劃增設太陽能光電板等綠電系統，期許為田中帶來新氣象。

綠建築

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