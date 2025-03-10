聽新聞
0:00 / 0:00
鴻鼎菓子捐北台中家扶8萬元 售出一盒再提撥3％回饋家扶
榮獲台中十大伴手禮首獎、台灣百大糕餅金質獎等獎項的鴻鼎菓子，2025金蛇年推出「金蛇鴻運一把抓」系列禮盒，其中「公益款鴻運一把抓禮盒」與北台中家扶中心合作，每售出一盒提撥3％收入回饋家扶，鴻鼎菓子今天更帶公益大使d-o d-o熊捐贈北台中家扶8萬元。
鴻鼎菓子創辦人張育睿表示，品牌已邁向10周年，將會加倍回饋社會，北台中家扶中心是豐原在地社福機構，他很認同家扶所做的扶幼工作，未來有機會仍會繼續合作，也希望此舉有拋磚引玉的效果，讓更多企業一起投入扶幼工作。
北台中家扶中心主任彭麗真感謝鴻鼎菓子多年來對北台中家扶的關心與認同，將愛送到家扶，適逢學校剛開學孩子需要註冊，對家扶中心服務的兒童及家庭是很及時雨的幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言