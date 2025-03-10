鴻鼎菓子捐北台中家扶8萬元 售出一盒再提撥3％回饋家扶

榮獲台中十大伴手禮首獎、台灣百大糕餅金質獎等獎項的鴻鼎菓子，2025金蛇年推出「金蛇鴻運一把抓」系列禮盒，其中「公益款鴻運一把抓禮盒」與北台中家扶中心合作，每售出一盒提撥3％收入回饋家扶，鴻鼎菓子今天更帶公益大使d-o d-o熊捐贈北台中家扶8萬元。

鴻鼎菓子創辦人張育睿表示，品牌已邁向10周年，將會加倍回饋社會，北台中家扶中心是豐原在地社福機構，他很認同家扶所做的扶幼工作，未來有機會仍會繼續合作，也希望此舉有拋磚引玉的效果，讓更多企業一起投入扶幼工作。