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影／氣候異常…南投草莓爆災損減5成 枇杷更慘剩3成
南投國姓是國內草莓、枇杷的重要產區，3月正值產期，今年卻因氣候異常出現產季延遲，甚至嚴重減產等災情，縣府表示，經了解，草莓減產5成，枇杷更僅剩3成，均通報農業災害救助，縣長許淑華則提醒農民及時申報救助，確保權益。
縣府農業處長曾銀位今於縣務會議指出，國姓枇杷、草莓的國內重要產區，其產量分別僅此於台中太平、苗栗大湖，但受氣候異常影響，枇杷爆災損嚴重減產，草莓產季延遲外，產量同樣也減少，損害農民收益，為此通報農業災害申請救助。
其中，枇杷減產係因去年10月開花期氣溫偏高，後續又遭颱風侵擾，不是乾枯消蕾，就是被打落，開花狀況不佳，更出現遲發性災害，導致枇杷產量大減，粗估僅剩3成左右，且枇杷近年因焚風、寒害等連年歉收，枇杷農欲哭無淚。
國姓草莓主要集中在福龜地區，通常每年元旦前後進入盛產期，但去年底因颱風接連襲台，只好延後栽種，不料今年冬天忽冷忽熱又多雨，不僅結果率降低，成熟果實也受災，整體產季延遲，產業更因此減少5成以上，草莓農同樣苦不堪言。
農業處表示，針對國姓枇杷、草莓爆災損，均已向農業部提報農業災害申請現金救助，枇杷部分已公告災損救濟，且受理時間已過，若因特殊因素尚未申報，可盡速找當地公所洽詢協助；草莓待中央同意救助就會立刻公告，盼降低農友損失。
南投縣長許淑華則說，國姓枇杷、草莓接連因氣候受災，多虧立委馬文君協助地方向中央爭取相關災損救濟，也提醒農民要注意公告時間及期限，以確保權益；縣府會持續關注農業產銷問題，視情況規劃系列活動，幫忙行銷，提高農民收益。
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