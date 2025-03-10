快訊

北部醫大生遭酒駕撞死電腦斷層要花7天 受害母反問：頭七在台中辦嗎

幕後／馬英九決定親赴移民署有3原因 跟賴清德政府直球對決

管道奇襲！俄軍躲天然氣管4天包抄攻擊 烏軍棄械竄逃

聽新聞
0:00 / 0:00

影／氣候異常…南投草莓爆災損減5成 枇杷更慘剩3成

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
受氣候異常影響，南投國姓草莓因颱風造成產季延遲，更因入冬忽冷忽熱又多雨，結果率降低，成熟果實也受災，產量剩5成。圖／國姓鄉公所提供
受氣候異常影響，南投國姓草莓因颱風造成產季延遲，更因入冬忽冷忽熱又多雨，結果率降低，成熟果實也受災，產量剩5成。圖／國姓鄉公所提供

南投國姓是國內草莓、枇杷的重要產區，3月正值產期，今年卻因氣候異常出現產季延遲，甚至嚴重減產等災情，縣府表示，經了解，草莓減產5成，枇杷更僅剩3成，均通報農業災害救助，縣長許淑華則提醒農民及時申報救助，確保權益。

縣府農業處長曾銀位今於縣務會議指出，國姓枇杷、草莓的國內重要產區，其產量分別僅此於台中太平、苗栗大湖，但受氣候異常影響，枇杷爆災損嚴重減產，草莓產季延遲外，產量同樣也減少，損害農民收益，為此通報農業災害申請救助。

其中，枇杷減產係因去年10月開花期氣溫偏高，後續又遭颱風侵擾，不是乾枯消蕾，就是被打落，開花狀況不佳，更出現遲發性災害，導致枇杷產量大減，粗估僅剩3成左右，且枇杷近年因焚風、寒害等連年歉收，枇杷農欲哭無淚。

國姓草莓主要集中在福龜地區，通常每年元旦前後進入盛產期，但去年底因颱風接連襲台，只好延後栽種，不料今年冬天忽冷忽熱又多雨，不僅結果率降低，成熟果實也受災，整體產季延遲，產業更因此減少5成以上，草莓農同樣苦不堪言。

農業處表示，針對國姓枇杷、草莓爆災損，均已向農業部提報農業災害申請現金救助，枇杷部分已公告災損救濟，且受理時間已過，若因特殊因素尚未申報，可盡速找當地公所洽詢協助；草莓待中央同意救助就會立刻公告，盼降低農友損失。

南投縣長許淑華則說，國姓枇杷、草莓接連因氣候受災，多虧立委馬文君協助地方向中央爭取相關災損救濟，也提醒農民要注意公告時間及期限，以確保權益；縣府會持續關注農業產銷問題，視情況規劃系列活動，幫忙行銷，提高農民收益。

受氣候異常影響，南投國姓草莓、枇杷受災嚴重減產，縣府已通報農災救助，縣長許淑華今提醒農民及時申報救助。記者賴香珊／攝影
受氣候異常影響，南投國姓草莓、枇杷受災嚴重減產，縣府已通報農災救助，縣長許淑華今提醒農民及時申報救助。記者賴香珊／攝影
受氣候異常影響，南投國姓枇杷因去年10月開花期氣溫偏高，後續又遭颱風侵擾，受災嚴重減產，產量僅剩3成左右。圖／馬文君提供
受氣候異常影響，南投國姓枇杷因去年10月開花期氣溫偏高，後續又遭颱風侵擾，受災嚴重減產，產量僅剩3成左右。圖／馬文君提供

南投 災損 草莓 農民

延伸閱讀

台積電變美積電？許淑華：高階技術仍在台

影／觀光逆差近900萬人次 許淑華憂觀光倒閉潮喊話中央

【重磅快評】攻擊徐巧芯母親是陸配？許淑華有3大失策

徐巧芯戶籍謄本澄清母親非陸配 許淑華：先交代家人詐騙、賭博

相關新聞

鴻鼎菓子捐北台中家扶8萬元 售出一盒再提撥3％回饋家扶

榮獲台中十大伴手禮首獎、台灣百大糕餅金質獎等獎項的鴻鼎菓子，2025金蛇年推出「金蛇鴻運一把抓」系列禮盒，其中「公益款鴻...

影／氣候異常…南投草莓爆災損減5成 枇杷更慘剩3成

南投國姓是國內草莓、枇杷的重要產區，3月正值產期，今年卻因氣候異常出現產季延遲，甚至嚴重減產等災情，縣府表示，經了解，草...

彰南運動中心將關門 議員要求勿成蚊子館 別讓其他業者卻步

彰化縣斥資4億7千萬元興建的員林市彰南運動中心4月底將停止營業，委外業者將與縣府終止合約，多位議員今天在議會質詢表示，縣...

台中3月21日起推出市民限定碼 搭公車刷手機就搞定

台中市政府3月21日起將推出「市民限定乘車碼」民眾不須攜帶實體卡，只要符合交通卡資格就可使用市民限定乘車碼，上下公車持手...

彰化促銷雞蛋 買到小確幸

全國最大雞蛋產地在彰化，縣政府與彰化縣養雞協會昨辦雞蛋促銷活動，4盒100元，還加贈蛋糕。蛋農說，去年底至今蛋價都在低檔...

台中師缺席專業會議 轟准假公文過期

教育部3月4日在台中辦理「中小學教師專業行為準則」諮詢會議，但台中多數教師未出席，引發關注。教局表示，2月20日就完成報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。