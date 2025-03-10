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彰南運動中心將關門 議員要求勿成蚊子館 別讓其他業者卻步

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
議員賴清美關心彰南運動中心業者將與縣府解除合約問題。圖／取自彰化議會直播網
議員賴清美關心彰南運動中心業者將與縣府解除合約問題。圖／取自彰化議會直播網

彰化縣斥資4億7千萬元興建的員林市彰南運動中心4月底將停止營業，委外業者將與縣府終止合約，多位議員今天在議會質詢表示，縣府委外的清水岩溫泉露營區、彰南運動中心陸續關門，縣府要好好檢討，不要讓這些公共設施成蚊子館，尤其後續還有和美運動中心等要完工，會讓其他業者卻步，影響招商。

彰化縣議會今天召開臨時會，縣議員鄭俊雄表示，最近陸續有縣府委外營運的社頭清水岩溫泉露營、彰南運動中心陸續停止營運，這些公共休閒設施不能再停下來，不能成為蚊子館，城觀處和教育處應好好檢討。

議員賴清美說，為何彰南運動中心委外業者才營運3年多就要跟縣府解除合約，當初是如何驗收？有沒有問題?因業者反映營運以來設備缺失及修繕累達395項，現在還在保固期嗎？

議員曹嘉豪、劉淑芳、蕭文雄等人也關心彰南與彰北運動中心營運問題，曹嘉豪說，彰南業者反映設備有問題，包商到底有沒有修好？

教育處長蔡金田表示，彰南點交時都沒問題，到今年還在保固期，有根據合約內容維修，目前還有80幾項待改善，由於業者是片面終止合約，縣府3月17日將再進行協商。

賴清美說，和美運動中心預計今年底將完工，但這麼新的彰南中心出問題，會讓其他業者怕到，耽心未來會不會重蹈覆轍？將來可能會影響其他業者來招標，縣府一定要好好檢討其中有哪些有沒處理好，希望未來和美的不會有問題，一定要永續經營。

彰化縣目前有彰化市的彰北運動中心重新委外後，3月8日已重新開幕；員林市的彰南運動中心卻發生業者反映從2021年接手營運後就發現不只建物滲水、泳池加熱系統故障、排水管線淤塞、戶外空間地坪凹陷等缺失，包商無法修好，也造成公司人力運維負擔及成本支出，原合約到2028年才到期，但業者說每年都虧損千萬元，因此不得不提前終止合約，業者上周公告將開放到4月底。

由於彰化縣府推動八大區都有國民運動中心，正在施工中的和美運動中心預定年底完工，後續還有鹿港、二林、溪湖等都在籌畫中。

議員鄭俊雄關心社頭清水岩溫泉露營、彰南運動中心問題，籲公共休閒設施不能成為蚊子館。圖／取自彰化議會直播網
議員鄭俊雄關心社頭清水岩溫泉露營、彰南運動中心問題，籲公共休閒設施不能成為蚊子館。圖／取自彰化議會直播網
議員曹嘉豪關心彰南運動中心業者將與縣府解除合約問題。圖／取自彰化議會直播網
議員曹嘉豪關心彰南運動中心業者將與縣府解除合約問題。圖／取自彰化議會直播網

彰化 蚊子館 議員 運動

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