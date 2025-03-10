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彰市大埔路標線型人行道 遭指卸貨區避車彎標示不明

中央社／ 彰化10日電

彰化縣議會開臨時會，無黨籍議員陳銌銌指出，彰化市大埔路標線型人行道卸貨區、避車彎標示不明；縣府工務處長許俊宏回應，工務處將現場會勘，了解有無再改善可能。

彰化縣議會第20屆第13次臨時會今天開議，安排議案報告，縣長王惠美率領縣府局處長出席，出席的多名議員也發言，針對彰化市大埔路等議題提問。

陳銌銌指出，彰化市大埔路施設標線型人行道後，常出現壅塞情形，像是清潔隊垃圾車在大埔路收垃圾時，後方就會塞車；另外，大埔路沒有明確標示卸貨區，貨車卸貨時常會占據整個車道。

陳銌銌質疑，除了沒有明確標示卸貨區外，白線避車彎也未明確標示，曾有民眾不知道是避車彎，停車後跟大埔路店家大吵，大型車經過時也會壓到避車彎。

無黨籍議員吳韋達則說，標線型人行道在國外行之有年，也有民眾稱讚行人可在馬路上安心行走，詢問縣府工務處有無規劃在其他道路施設。

許俊宏則說，大埔路施設標線型人行道後，縣警局統計交通事故通報件數未增加，對於議員及外界建議，他們會再派員前往會勘。

許俊宏指出，大埔路為縣道，縣府有權責可列為示範道路，其他道路由鄉鎮市公所管理，他們會鼓勵鄉鎮市推廣友善行人空間。

人行道 垃圾車 大埔

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