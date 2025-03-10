台中3月21日起推出市民限定碼 搭公車刷手機就搞定

台中市政府3月21日起將推出「市民限定乘車碼」民眾不須攜帶實體卡，只要符合交通卡資格就可使用市民限定乘車碼，上下公車持手機掃碼，台中公車服務進入新里程碑。

交通局長葉昭甫表示，透過手機綁定開啟市民限定乘車碼即能同享雙十公車優惠「台中公車」APP也改版升級為「台中Go」納入市民限定乘車碼、公車動態。

民眾不須攜帶實體卡，只要符合交通卡資格就可使用市民限定乘車碼，搭乘公車上下車持手機掃碼，市府推出市民限定交通卡的虛擬卡即「市民限定乘車碼」

未來12歲以上的民眾只要有市民限定身分，透過「台中Go」APP綁定任一電支業者(悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay )乘車碼功能，自「台中Go」APP產生市民限定乘車碼，即可享有雙十公車優惠。

葉昭甫指出，台中市公車驗票機升級可提供掃碼多元支付的2合一機型，除悠遊卡、一卡通及愛金卡外，並接受MaaS時數型QR套票、悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay等電支業者的乘車碼。

另「台中公車」及「Taichung go」APP將合併改版升級為「台中Go」APP，除保留原先「台中公車」APP既有的公車動態、票價查詢等功能，同時將原「Taichung go」APP會員登入、購票功能納入，新增其他交通資訊查詢、旅運規劃、遊程探索等功能。

3月21日至5月20日前3000名成功綁定乘車碼者，送超商購物金或咖啡，第1萬名綁定者，再加碼送全家超商3000元禮物卡。

另，電子支付業者也配合推出多種綁定優惠，鼓勵市民朋友趕快下載「悠遊付」「iPASS MONEY」或「icash Pay」支付APP。

交通局提醒市民限定乘車碼需事先進行市民身分驗證，倘若已有實體市民限定交通卡者，不須再進行身分驗證，使用說明詳見台中Go官網。