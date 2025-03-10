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彰化促銷雞蛋 買到小確幸

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣府與彰化縣養雞協會昨天在縣府廣場限量促銷雞蛋。記者林宛諭／攝影
彰化縣府與彰化縣養雞協會昨天在縣府廣場限量促銷雞蛋。記者林宛諭／攝影

全國最大雞蛋產地在彰化，縣政府與彰化縣養雞協會昨辦雞蛋促銷活動，4盒100元，還加贈蛋糕。蛋農說，去年底至今蛋價都在低檔，甚至低於成本，最近產地價雖回到27.5元，仍是賠本賣，蛋農將持續減產因應。

彰化縣府昨天舉辦雞蛋促銷活動，4盒100元，加送檸檬蛋糕等蛋製品，還有台中民眾清晨5時半就到現場排隊，直呼買到小確幸。

彰化縣北區蛋雞聯誼會長陳呈祥說，蛋價從去年底至今都在低檔，甚至一度低到產地批發價每台斤17.5元，最近回到27.5元，但僅近成本價。許多蛋農強制換羽減產，不排除未來會缺蛋。

全台每日雞蛋需求約12萬箱，1月中旬近13萬箱，供過於求，蛋價低迷。蛋農持續減產下，最近日產量曾降到12萬箱以下。

彰化縣養雞協會理事長施能銘說，雞蛋成本每台斤約30元，天氣冷雞蛋減產，盼早日供需恢復平衡，另建議超市調降蛋價，刺激買氣。

蛋農反映，蛋價近年大起大落，去年初產地價曾達每台斤42元，如今跌到成本價以下，但消費者感受不到蛋價大跌，政府應好好檢討。

彰化縣長王惠美表示，學校午餐推動健康雞蛋計畫，為全縣約9萬名學童，每周提供3顆雞蛋，每周可消化27萬顆雞蛋，滿足學童營養，落實「地產地消」理念。

農業處表示，彰化蛋雞場逾900場，飼養2千多萬隻蛋雞，主要分布在芳苑、二林、大城及竹塘，一年可生產約43億顆雞蛋，全國每2顆雞蛋就有1顆來自彰化。

蛋價 雞蛋

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