台中師缺席專業會議 轟准假公文過期

教育部3月4日在台中辦理「中小學教師專業行為準則」諮詢會議，但台中多數教師未出席，引發關注。教局表示，2月20日就完成報名並知會教師。中市教產工會指出，教局3月6日才給學校「過期公文」同意准公假，教局不下公文，教師敢曠職參加？

台中市教師產業工會指出，教育部辦理這項諮詢會議，目的是分析教育先進國家的中小學教師專業行為準則，評估建構我國中小學的適法與可行性，蒐集第一線重要意見。與會代表有學者、教學現場專家、校長、主任與教師等119人，當天台中市教師幾乎缺席，各縣市代表議論紛紛。

中市教產工會指出，台中市11位校長參加，在2月11日即收到教育局的准公假的公文，順利參加；台中市的老師代表，直到3月6日才收到教育局「過期的公文」，造成絕大多數教師代表，沒有教育局公文而無法請公假與會。

教產工會指出，近幾年教師法及相關法條都修惡，教學被綁手綁腳，如今教育部等機關又丟出所謂教師專業行為準則，令基層教師聯想起是否又要加強箝制教師的教學行為？教師代表希望可到現場表達意見。但中市教育局給校長們公假，老師們直到3月6日才拿到「過期公文」，教團質疑「這是對教師的支持嗎？」

彰化縣政府教育處2月24以行政公告通知校長及教師會等教師代表，另應教師會要求，增加教師2個名額共3人與會，暢所欲言。南投縣教育處表示，2月27日就發公文同步給校長跟老師以利請假。

中市教育局說明，會議是依教育部規定辦理，由校長與教師團體推薦與會名單。校長部分約在2月11日前後發文學校；教育局2月18日請教團推薦名單，另附會議資訊相關內容，2月20日完成報名。

教育局表示，3月3日接獲教育部發函，請教局轉學校給公假，教育局3月6日轉知學校，教育局表示「雖函文時間會議已辦竣，仍不影響教師出席及表達意見。」

教團表示，因最初向教育局表達，需要准假公文，但教局未同意，教團才轉請教部通知中市教育局。教團表示，不給公文，難道要教師不請假就與會？說不過去。