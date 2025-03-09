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台中獨老「六都第二」住社宅僅2.8％ 住宅處：老人生活圈固定不慣移居

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市社宅獨居老人進住比率低，議員要求市府協助。住宅處表示有的老人不習慣移居，將加強隨到隨辦措施，提高入住率。圖／陳俞融提供
台中市社宅獨居老人進住比率低，議員要求市府協助。住宅處表示有的老人不習慣移居，將加強隨到隨辦措施，提高入住率。圖／陳俞融提供

台中市65歲以上獨居破5千人，獨老比例六都第二高，市議員陳俞融說，獨居老人租屋困難，居住品質不佳，逾5千名獨老中僅147人住進社宅，僅占2.8%，促市府正視超高齡社會，加強改善獨老居住困境；台中市住宅處指出，推動換居「隨到隨辦」措施，方便老人家申請。

住宅處指出，台中市府興辦的社會住宅均優先保留逾4成提供獨老等12種弱勢身份優先入住，長者入住比例偏低，可能與長者生活模式固定且、有習慣的生活圈，移居意願不高。

民進黨議員陳俞融指出，根據統計，截至去年第3季，台中市65歲以上獨居老人達5158人，占65歲以上人口比達1.11%，僅次台北，排六都第二。

陳俞融說，台中市許多獨居老人居住現實狀況不盡理想，有住在無電梯的舊式公寓，年事已高爬樓不易，獨居老人因租屋經常遭遇租屋困難，導致部分長輩居住居住品質不佳。

陳俞融批評，市府宣稱已結合相關局處資源辦理獨居老人租屋服務，但效果有限，尤其市府雖興辦各式功能齊全的社會住宅，但獨居老人入住社宅率仍偏低。

陳俞融指出，依據住宅法規定，社會住宅應留設至少40%住宅單元供經濟或社會弱勢者包含65歲以上老人等承租，但台中已完工的11處入住的社會住宅共2908戶中，僅147名獨居老人入住，占社宅總承租人數的5.44%、全市獨居老人的2.8%，入住率極低。

陳俞融說，南屯區建功1號社宅更是完全沒有獨居老人入住，凸顯市府連結各局處資源的作法，根本未發揮實質效用，應該加強改進。

台中市 獨居老人 社會住宅

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