台中豐原滑輪溜冰賽近500人參賽 小選手全力衝刺

豐原區體育會溜冰委員會舉辦的「台中市豐原區理事長盃滑輪溜冰邀請賽」，台灣新世代關懷協會等單位協辦，今天在豐原區三陽公園開賽，包括小學各年級、菁英組、國中菁英組、公開組等不同組別，今年更增加幼童樂樂組近500人參賽，小選手們全力衝刺，現場加油聲不斷。

立法院副院長暨台灣新世代關懷協會榮譽理事長江啟臣到場為小朋友們加油，江啟臣表示，豐原是台灣滑冰的重鎮，許多好手都來自這裡，今年冬季亞運就有10位選手來自台中，尤其選手們克服場地的限制，努力踏上國際舞台；他也和台中市府團隊，推動在北屯國運內打造中部首座專業滑冰場，目前工程進度已過半，期待未來能讓更多熱愛冰雪運動的選手有更完善、更專業的訓練環境。

這次賽事比照國家級規格，採用智能動感終點計時系統，精準掌握選手成績，在周邊新增「活動市集區」，用多元的方式引領孩子們體驗滑輪溜冰的各個面向。

台灣新世代關懷協會秘書長涂力旋說，協會長期協助溜冰委員會舉辦各項賽事，投入各個不同的運動賽事，目的是希望讓孩子們藉由運動打造更強健的體魄及多元發展。