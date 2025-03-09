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根本電腦桌布！南投烏心石林秘境 空拍美到震撼
南投埔里南村里蜈蜞坑、暨大東側台地邊緣有處台糖造林地，早年設有糖鐵設施，廣植楓香、烏心石等蔚然成林，成在地人打卡秘境，秋冬時蕭瑟、晨霧未散顯得神秘，地方文史工作者潘樵空拍記錄其林木筆直向天空延伸，展現空靈浪漫之美。
地方文史工作者潘樵指出，該處台糖造林地秘境在暨大主環道往返南村蜈蜞坑的道路，靠近暨大東側的台地邊緣，過去該處種植甘蔗，並設有輕便車道載去製糖，但隨蔗糖產業沒落，糖鐵軌道設施廢棄，但當年栽種烏心石、楓香等則蔚然成林。
而因這片楓香和烏心石組成的茂密森林，不分四季、天候都別具風情，秋冬時葉片凋落蕭瑟浪漫，冬春交替、晨霧未散之際則顯得療癒神秘，更因烏心石林夾道猶如電影動畫「龍貓」的「龍貓隧道」，成為在地人打卡的網美秘境。
潘樵近年常前往探訪透過影像記錄這片森林秘境的四季美景，過去多以平拍、側拍等一般視角拍攝，今年專程在冬天使用空拍機以上帝視角鳥瞰俯拍樹林，成片林木筆直向天延伸，蕭瑟且空靈浪漫，不少網友大讚，根本電腦桌布，美到震撼。
潘樵表示，該系列照是在冬季拍攝，透過空拍機俯瞰樹林，從鏡頭直擊其枝幹直朝天空伸展，樹梢隨風搖曳，視覺震撼壯觀，也感受林木呈現的生命力與張力，隨時序入春，森林將漸冒新芽，後續將持續觀察記錄其欣欣向榮的生命力。
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